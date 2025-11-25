加薩武裝團體稱將交還人質遺體 以色列指違反停火協議

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯(Hamas)與伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)今天(25日)表示，將依美國斡旋的停火協議，於加薩時間下午4時(台灣時間晚間10時)交還一具在加薩中部尋獲的以色列人質遺體。

兩團體在聯合聲明中指出，其下的武裝派別艾茲丁‧卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassam Brigades)與聖城旅(al-Quds Brigades)將於加薩時間下午4時移交這具遺體。

稍早，以色列表示，伊斯蘭聖戰延遲交還在加薩找到的一名人質遺體，「違反」脆弱的停火協議。伊斯蘭聖戰的武裝派別指出，該遺體於昨天在加薩中部的搜查行動中尋獲。

一名要求匿名的伊斯蘭聖戰消息人士證實，遺體屬於該組織仍扣留的最後3名以色列人質之一。

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)辦公室在聲明中說：「鑑於伊斯蘭聖戰宣布尋獲罹難人質的相關資訊，以色列嚴正看待其延遲交還的行為。」聲明並補充：「這個行為再次違反協議。以色列要求立即交還仍在加薩遭扣押的3具人質遺體。」

美國斡旋的以哈停火於10月10日生效時，武裝團體共扣押20名存活人質與28具人質遺體。哈瑪斯其後依協議釋放所有存活人質，並已交還25具人質遺體。

作為交換，以色列已釋放近2000名巴勒斯坦囚犯，並交還數百名巴勒斯坦人遺體。