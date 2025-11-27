加薩災民重返戰火中家園 「住廢墟也比帳篷好」

孩子們在屋外臨時架設的木梯爬上爬下，他們的母親則忙著在殘破的屋內升火煮麵。哈拉瓦一家人最近重返位於加薩北部的家園，雖然原本兩層樓房已成斷垣殘壁，屋外放眼望去都是廢墟，但哈拉瓦太太仍決定搬回來，

加薩災民哈拉瓦太太表示，「反正到哪裡都要受苦，在自己家總比困在海邊搭帳棚要好，就算周邊瓦礫圍繞，還有空襲，還是可以避難。」

在老婆堅持下，哈拉瓦先生自己架設了木梯，暫時解決梯子毀壞的問題。不過已經傾斜崩塌的房子，隨時有倒塌的危險，而且戰火並沒有真正停歇。

加薩災民哈拉瓦說：「顯然根本沒有停火，我們離黃線很近，只有大約500公尺遠，每天、每分鐘都有轟炸發生，每分鐘都有瓦礫砸到我們身上，但我會堅守我的房子，我不會離開，我不會去住帳篷，因為那太痛苦了。」

顛沛流離的日子過怕了，決定帶著孩子返家的還有阿瓦德。他的家彷彿已被地震震垮，根本看不出原貌，一家人只能在屋頂坍塌後形成的三角形夾縫中求生存，連遮風避雨都有困難。

加薩災民阿瓦德表示，「我們曾試圖請求提供防水布來堵住漏水的地方，但直到現在，還沒有人幫助我們。」

加薩災民返家後過得十分克難，但他們認為總比住在擁擠不堪、下雨同樣會漏水的帳篷要好。而什麼時候能夠真正遠離戰火重建家園，目前看來仍充滿變數。

由美國出面斡旋的停火協議，已在10月10日生效，但以色列仍然不時發動攻勢，1個多月來又造成至少342名巴勒斯坦民眾喪命。目前加薩第二階段的停火協商正在埃及召開，將討論部署國際維和部隊事宜。

