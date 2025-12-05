加薩獸醫發起義診 守護戰火下受苦毛孩

在獸醫師手電筒的強光照射下，小貓咪緊張得大聲尖叫。在已經失去正常生活的加薩，寵物跟人一樣每天都在挨餓受凍；醫療資源的匱乏也讓這些小動物在生病時，只能靠自己撐過去。

但是隨著有些地區戰火稍歇，這間位於加薩市的獸醫院最近也悄悄開張了，更棒的是，醫師提供的是免費服務。

加薩寵物義診共同發起人哈穆表示，「儘管置身艱困處境，更目睹了傷痛，飼主們的需求依然很大，我們都不想放棄這些我們飼養、從小陪伴我們的無辜生命，才會有這麼多貓狗飼主來求助。」

隨著好消息傳開，大批飼主都把家中的毛小孩，帶來醫院排隊看診。雖然這間獸醫院受到戰火破壞，現在還無電可用，但獸醫師靠著手上的手電筒，還是勉強能為小貓、小狗們服務，甚至他手中還有些許資源，能夠提供有限的醫療和貓狗糧食。

加薩獸醫穆塔吉說：「獸醫領域也無法倖免於這場戰爭，從10月7日開始，我們就一直面臨困難，直到今天最大的困難是，沒有任何動物藥品或飼料運來加薩。」

超過2年的以哈戰火，讓這些小小的身體跟著主人一起受苦、一起挨餓，主人們只要還能活著，都不會忍心放下這些無辜的小生命，這也是戰火下，人與寵物間有如家人般的羈絆最可貴之處。

加薩飼主薩拉說道，「戰爭對我們來說很艱難，貓咪們還試圖安慰我們跟孩子。我不願拋棄貓兒們，每次流離失所我都帶著牠們一起，一起忍受飢餓，我們受苦，牠們也是，牠們跟我們一樣飢餓又虛弱。」

同樣割捨不了的還有動物園的管理員。在全世界物資最困乏的加薩，所有動物園裡的用藥和飼料都進不來，現在管理員除了努力撐起存活下來的動物有限的食物和飲水，更大力呼籲國際組織與動物福利機構提供協助。

加薩動物園獸醫納吉姆表示，「壓力與營養不良常會導致許多問題，動物特別是獅子，會變得更具攻擊性，即使牠們平常對主人或照養者很馴服，但有時牠們還是會變得很兇悍，那是心理壓力的徵兆。」

加薩中部的代爾拜萊赫動物園，現在可見到的只有猴子跟獅子和少數動物，園方表示，牠們現在只能吃人的食物、用人類藥物。在以哈停火前景渺茫之下，這些小小的生命也在靜靜等著和平的曙光。

