加薩罹難人數破7萬 教宗良十四世：兩國方案為以巴衝突唯一解方
編譯林浩博／綜合報導
史上首位美籍教宗良十四世的首趟出訪，於11月30日飛抵第二站、也是最終站的黎巴嫩。教宗重申教廷立場，強調兩國方案是以巴衝突的唯一解方。而以色列和哈瑪斯的停火協議生效快兩個月，但以方對加薩的軍事行動仍不間斷，據加薩衛生部最新報告，當地自戰爭爆發以來的死亡人數已突破7萬人。
教宗：兩國方案是唯一解方
教宗良十四世從土耳其飛往黎巴嫩的機上途中，被媒體問及他與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）是否談及加薩和烏克蘭衝突。教宗證實記者的猜想，並稱土耳其在終結這兩場戰爭方面，都「扮演重要角色」。
教宗再一次強調教廷支持以巴兩國方案的立場：「我們知道，此時此刻，以色列仍不接受此方案，但我們認為此為現今衝突的唯一解方。我們同時也是以色列的朋友，我們試圖成為那個協調的聲音，促使兩方更靠向能帶給所有人公義的解方。」
11月初，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）又一次表態，稱以方反對巴勒斯坦建國的立場「一丁點都沒變」，不會因外部或內部的壓力而屈服。納坦雅胡態度強硬：「我不需要任何人的斷言、推文或說教。」
加薩罹難人數破7萬
以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯經美國斡旋所達成的停火，於10月生效，但以軍的攻擊並未停止。加薩衛生部11月29日公布數據，指出自從2023年10月7日戰爭爆發以來，加薩至少7萬0100人喪命，逾17萬0900人受傷。
29日半島電視台從加薩的醫護人員得知，南部甘尤尼斯（Khan Younis ）以東的城鎮巴尼蘇海拉（Bani Suheila），遭到了以軍無人機襲擊，造成兩名孩童死亡。目擊者向半島電視台透露，當天早晨，無人機朝學校附近的民眾投擲炸彈，炸死了一對小兄弟。這對兄弟被送往甘尤尼斯的醫院急救，最終仍以傷重而回天乏術。
當天以軍還對加薩多地發動了來自空中、地面與海上的攻擊行動。知情人士稱，甘尤尼斯東北方的城鎮卡拉拉（al-Qarara），三名巴勒斯坦人在以軍的轟炸中受傷。加薩南部拉法（Rafah）的東邊區域，以及北部加薩市東部的塔法區（Tuffah），同樣遭遇了突擊。
此前一天，加薩的納瑟醫院（Nasser Hospital）才表示，以軍無人機在黃線以外的巴尼蘇海拉進行了攻擊，釀成1人死亡。哈瑪斯發言人薩瓦塔（Ismail al-Thawabta）稱，自停火啟動以來，已記錄到以軍違反協議高達535次，「加薩人道情況正以空前速度惡化，以色列的侵略摧毀了基礎設施與民生服務」。
納坦雅胡尋求從貪汙官司獲得赦免
加薩戰爭的發動者、納坦雅胡，因三起相互關聯的貪汙案件，遭控收賄、背信與詐欺三條罪名，因此深陷官司長達五年。 批評方多次懷疑，納坦雅胡遲遲不肯結束戰爭，就是要保住總理大位，以免下台後失去了司法豁免的保護傘，鋃鐺入獄。
納坦雅胡11月30日請求以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）將他赦免，聲稱此舉能彌平國內裂痕。但《紐約時報》於報導中直言，如果真的取消對納坦雅胡的司法審判，恐怕會立即加劇因兩年戰爭和他擴權行徑所造成的分裂。
針對納坦雅胡的請求，赫佐格的辦公室稱如同意將「影響重大」，因此會先徵詢專家意見，並以「負責任且誠實的態度」加以審視。
在納坦雅胡此番請求的兩週以前，他的盟友、美國總統川普就致函赫佐格，要他赦免納坦雅胡。納坦雅胡也不忘藉此再向赫佐格施壓：「川普總統呼籲立即停止審判，如此我才盡快與他一同深入推動以、美兩國的關鍵共同利益。」
以色列的法律專家們認為，納坦雅胡的請求前所未有，是意圖用特權繞過正常法律程序，根本是違背了法律之前人人平等的原則，損害了以色列民主的基石。憲法專家納沃（Suzie Navot）直言：「在我看來，這就是濫權。」
