加薩脆弱停火 以色列空襲汗尤尼斯附近帳篷釀5死

以色列國防軍攻擊汗尤尼斯帳篷區，造成死傷。總理尼坦雅胡說，這是對哈瑪斯的回應。

根據野戰醫院醫務人員說法，以色列飛機攻擊了汗尤尼斯以西流離失所者的帳篷，造成五名巴勒斯坦人死亡，其中包括兩名兒童，另外還有多人受傷。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，以色列飛機襲擊了加薩沿海的馬瓦西地區，造成多人死傷，死者中有兩名分別是8歲和10歲的男孩。醫護人員表示，大約有32名傷者在醫院接受治療。

救援人員指出，這個由帳篷組成的營地，近幾個月來收容了數百名流離失所者。以色列軍方聲稱，他們打擊了一名哈瑪斯恐怖分子。聲明中指控哈瑪斯恐怖組織公然違反停火協議，恐怖分子攻擊了部署在拉法地區的以色列國防軍部隊。以色列總理尼坦雅胡曾經誓言做出相應回應。

目擊者指出，最初的攻擊目標是馬瓦西流離失所者區內的帳篷，隨後野戰醫院附近發生爆炸，引發附近避難家庭的恐慌。哈瑪斯說，以色列的行動既野蠻又不分青紅皂白，違反了10月10日開始的停火協議。