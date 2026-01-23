加薩蓋180棟摩天樓藍圖曝光！川普女婿揭超狂模擬圖 打造地中海新地標

國際中心／記者彭光偉報導

美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）在瑞士達沃斯的「和平委員會」（Board of Peace）會議上公布加薩走廊戰後重建藍圖。庫許納聲稱這項計畫是美國政府推動中東和平進程的關鍵，透過大規模的基礎建設與都市開發，徹底改變加薩地區的經濟面貌。

根據庫許納在演講中展示的「總體規劃」簡報，重建工程將由南向北分階段推進，首波開發鎖定拉法與汗尤尼斯，隨後延伸至加薩中部及北部。計畫核心在於打造「新加薩」與「新拉法」兩大城市節點。根據公佈的模擬影像，位於北部的「新加薩」被規劃為現代化的大都會，擁有先進的數位與能源基礎設施；而「濱海觀光區」則計畫沿著地中海海岸線興建約180棟摩天大樓，作為飯店與商業混合用途，目的是將該地轉型為國際旅遊勝地。

在南部區域，「新拉法」的規劃重點在於解決戰後的居住與民生需求。根據簡報內容，該區將興建超過10萬戶永久住宅、200所教育中心以及75處醫療設施。此外，基礎建設藍圖中明確標示將在加薩西南部邊境興建全新的深水港與國際機場，並透過鐵路與物流網絡串聯，將加薩打造為區域性的交通樞紐。

庫許納並提出具體的經濟指標，預估在「賦權加薩人民」計畫推動下，2035年加薩的國內生產毛額（GDP）將突破100億美元，家庭年平均收入可望提升至1.3萬美元。計畫同時承諾投入超過250億美元於公用事業與公共服務，並預期在建築、農業、製造及數位經濟領域創造超過50萬個就業機會。

然而，庫許納在演說中強調，此重建願景的落實建立在嚴格的先決條件之上，即加薩必須全面「去軍事化」。根據「去軍事化原則」文件，未來的加薩將首先由「加薩新文官當局」（NCAG）進行過渡管理，所有武裝團體的重型武器必須立即銷毀，隧道與軍事設施亦須拆除。簡報中明訂「完成即撤軍」原則，意即唯有在加薩全境完成去軍事化並通過獨立驗證後，以色列國防軍才會完全撤退至安全邊界。庫許納直言此計畫「沒有B計畫」，並呼籲國際企業在風險中看見機會，投入資金協助重建。

