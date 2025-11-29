加薩衛生部聲明：以哈戰爭死亡人數破7萬

記者潘紀加／綜合報導

英國《衛報》（The Guardian）報導，加薩衛生部11月29日指出，自以哈戰爭2023年10月7日爆發至今，加薩走廊死亡人數已突破7萬人，且在以哈最新停火協議生效後，死亡人數仍持續上升。

根據加薩衛生部聲明，目前加薩地區罹難者總數累計達7萬100人，自27日以來，死亡人數新增301人，其中2人於以軍近日的空襲行動中喪生，其餘的則是已埋在建築殘骸下一段時間，最近才確認身分的遺骸。此外，在10月10日加薩停火協議首階段生效後，至少有352名巴勒斯坦人喪生。

報導指出，以軍同日空襲加薩南部，造成2名巴勒斯坦人死亡，並稱其目標是違反停火協議的武裝分子，強調發現2人越境進入以軍控制區、進行「可疑活動」並接近士兵。對此，哈瑪斯指控以方攻擊平民、違反停火，敦促各方加強對以施壓。

報導還說，以軍也加強針對黎巴嫩真主黨目標的空襲行動，阻止該組織重新武裝；並於28日突襲敘利亞一處村莊，鎖定計畫在以國發動攻擊的武裝分子；而以國屯墾者在約旦河西岸的暴力事件也持續升級，最新一起發生於29日，顯示中東緊張局勢持續升溫。

加薩衛生部指出，目前以哈戰爭死亡人數已突破7萬人。圖為加薩地區遭以軍空襲破壞的建築。（達志影像／美聯社）