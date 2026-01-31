加薩衛生部：以色列空襲釀11人死亡

加薩衛生部表示，以色列今天(31日)空襲加薩走廊，造成11人死亡，其中包括難民營庇護的難民。

由哈瑪斯控制的加薩衛生部表示，以色列對帳篷和公寓發動攻擊，導致11人死亡，超過20人受傷。

加薩衛生部表示，在缺乏醫療藥品與醫療設備的情況下，以色列違反停火協議發動空襲。

去年10月加薩停火協議生效，並於今年1月開始進入第二階段，內容包括哈瑪斯解除武裝、以色列逐步撤軍，以及部署國際部隊；不過，以、哈仍不斷指控對方違反停火協議。

哈瑪斯31日發出新聞稿表示，這場對帳篷發動的攻擊造成一個流離失所的家庭7人死亡，其中包括兒童與老人。

加薩衛生部統計，自去年10月停火協議生效後，已有509人喪生。