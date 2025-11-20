加薩醫院：以色列發動新空襲 南部大城4人喪生

加薩南部大城汗尤尼斯(Khan Yunis)一間醫院表示，以色列今天(20日)稍早對當地發動新一輪空襲，造成4人死亡。

汗尤尼斯市的納瑟醫院(Nasser Hospital)指出，這起空襲發生在今天清晨，導致住在該市東邊的一家3口身亡，其中包括一名女嬰；阿巴桑卡比拉(Abasan al-Kabira)地區也有1人在空襲中喪命。

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)於10月10日宣布停火，但雙方都指責對方違反休戰協議。根據哈瑪斯轄下的加薩民防局表示，以色列昨天也發動了空襲，共造成27人罹難，是當地停火以來死傷最慘重的一天。

以色列軍方則稱，其部隊在黃線以東進行軍事打擊，目的是拆除恐怖份子的基礎設施。

根據美國斡旋的停火協議，加薩走廊以一條貫穿南北的「黃線」一分為二，以色列軍隊撤至黃線東邊，並與國際部隊在該區域展開重建；黃線以西地區仍屬於哈瑪斯勢力範圍。

據加薩衛生部統計，停火一個多月以來，以色列以打擊哈瑪斯為由進行多次攻擊，已造成超過312名巴勒斯坦人死亡。