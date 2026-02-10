加薩重建之路 組合屋杯水車薪

之前已哈衝突下，加薩有超過7成房屋被摧毀，如果要重建，聯合國統計，至少需要到2040年，而且整體重建工作，有可能得持續到下個世紀。最新進展是，聯合國開發計畫署宣布，第一批救濟房屋，已經正式在加薩走廊安裝完畢，屬於組合屋，希望可以解決當地弱勢民眾住的問題。

工人們忙進忙出，組裝金屬骨架，拼湊出家的樣貌。 加薩市居民：「感謝上天 感覺就像在家裡一樣，不必再擔心強風 寒冷 暴風雨，以前一聽到要下雨或颳風，我們就很害怕，因為帳棚根本保護不了我們。」

廣告 廣告

流離失所的加薩人，終於能擺脫長期住在帳棚中的生活，在國際社會捐助支持下，聯合國開發計畫署終於著手架設組合屋。以金屬與玻璃纖維打造，具備基本隔熱、防雨功能，讓家庭能擁有最低限度的隱私與安全。加薩市居民：「以前帳棚的天花板和門都很低，進出時得彎著腰 但現在門很寬，可以舒服地進來坐下，中間還有隔板 可以分成兩個空間，這裡寬敞乾淨又安全，也沒有昆蟲或老鼠。」

雖然比起帳棚，居住環境已大幅改善，這樣的居所畢竟是權宜之計。加薩市居民：「他們說 這只能用3年，不是讓我們住一輩子，我以前住在自己蓋的房子裡，一切都很好 現在卻必須這樣生活。」

更何況，能住進組合屋的，只有極少數民眾，截至一月底，聯合國開發計畫署只收到236戶捐贈的組合屋。加薩大量住宅在衝突中毀損，高達190萬人，也就是9成人口，在戰火中被迫逃離家園，臨時安置只能緩解燃眉之急，重建之路依然漫長艱鉅。

更多 大愛新聞 報導：

