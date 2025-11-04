加薩銀行重開 現金短缺 地下錢莊抽4成暴利換現

圖／達志影像美聯社

以哈停火後，加薩銀行終於重開，但銀行現金短缺，民眾只能領出很少的現金。加薩貨幣「謝克爾」是由以色列發行，兩年的戰爭加上總理納坦雅胡禁止輸入貨幣，導致加薩鈔票短缺，舊鈔過度使用破爛不堪，還衍生出修復鈔票的行業；另外，地下錢莊也靠抽成收取暴利賺戰爭財。以色列占領的西岸地區，目前正值橄欖產季，以色列人卻以暴力威脅，不准巴勒斯坦農民接近橄欖園，目的是要斷了他們的生計，把他們澈底趕走。

以哈停火後，加薩民眾回到奢望已久的日常，只是生活離正常還有遙遠的路。當地銀行總算在10月中旬重開，民眾大排長龍，急著領錢過日子，但銀行現金短缺，只能領出很少的錢。

廣告 廣告

49歲加薩居民：「銀行領錢通常不用一個小時，現在卻要花10小時，那還是能輪到的狀況，要花兩三天的時間來回跑，用一輩子的時間站在這裡，最後只領到400或是500謝克爾，這點錢在物價表飆漲的今天，能買得起甚麼？」

加薩的流通貨幣謝克爾（shekel）是由以色列發行，以哈開戰前，總理納坦雅胡就宣布，停止輸入加薩實體貨幣；隨後兩年的戰爭，導致貨幣更加短缺，舊鈔過度使用已經破爛不堪，因此還衍生出修復鈔票的行業，黏黏貼貼之後，只要能辨識流水號就算能用。

修復鈔票攤販：「自開戰以來，我們受了兩年苦，鈔票都用破了，我能修復鈔票，讓它繼續流通；商人不得不找我們修復，100謝克爾，收費20。大家用100謝克爾只能買到80謝克爾的糖，為什麼呢？因為鈔票破損了(折損價)。」

地下錢莊也大行其道，民眾用電子轉帳的方式，跟錢莊兌換現金，手續費要抽20%到40%，黑心商人大賺戰爭財。

加薩居民：「透過APP轉帳，錢莊換現金給我們，要抽薪水的30%、35%或是40%，這就是我們的生活。」

美國提出的「20點和平計畫」中，不包括解決現金流問題，以色列軍方監督加薩援助金流的機構(COGAT)，至今不回應何時再輸入紙鈔，穩定加薩的金融秩序。

以色列占領的西岸地區，以色列屯墾者對巴勒斯坦人的欺凌，在停火後更變本加厲。現在正值橄欖產季，以色列人卻以暴力威脅，不准巴勒斯坦農民接近他們的橄欖園，農民眼睜睜看著植物枯死，樹上的果實也被吃光。

CNN記者：「他解釋說，牛隻跑來農園吃光樹上的橄欖，這就屯墾者破壞巴勒斯坦人生計的方法之一，最終是希望把他們澈底趕走。」

屯墾者還闖入巴勒斯坦人的羊圈，用磚頭棍棒打死10多隻羊，強佔他們的土地，不讓他們放牧。上個月採收季開始，屯墾者發動250多次的攻擊，摧毀了4千多棵橄欖樹，以色列軍方還幫忙掩護，聯合起來欺壓巴勒斯坦人。

西岸巴勒斯坦人：「每年的收成季，我們都會被攻擊，血腥的季節，我們不會放棄土地，橄欖樹在(西岸)被占領前就存在了。」

以色列猶太團體前來聲援巴勒斯坦農民，他們到農園幫忙，阻止屯墾者和以軍的攻擊，年邁的農園女主人，這才敢坐在橄欖樹下休息，她說絕不會放棄土地，要等10年後橄欖再度收成時。

以色列極右派政府想澈底壓制巴勒斯坦的狼虎之心，讓國際社會擔憂以哈停火無法持續，土耳其、沙烏地阿拉伯和約旦等七國外長，3日在伊斯坦堡召開會議，討論如何維護停火以及加薩重建議題；土耳其也表態，願意派兵加入國際維和部隊，維持戰後加薩秩序。

土耳其外長 菲丹 ：「巴勒斯人應該管理巴勒斯坦人，保障自己的安全，國際社會應該提供支援，無論是用外交、機構或經濟方式，都要盡可能讓計畫實行。」

土耳其外長在會中也批評以色列違反停火，阻撓人道物資進入，讓加薩陷入危機；以色列官方則反駁，哈瑪斯才是破壞協議的一方，到現在為止，還未歸還全部的人質遺體。

更多 TVBS 報導

以色列20人質回家 加薩夷為平地 獲釋巴囚無家可歸

以哈停火 人質全獲釋 川普大功臣 主持和平峰會

以哈達成和平協議！第一階段放人質 以撤到約定界線

以哈和談有進展？ 撤軍到戰後治理皆無共識

