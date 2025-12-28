加薩難民營遭冬季暴雨襲擊 尼坦雅胡將訪美討論第2階段停火

加薩走廊週末遭受冬季暴雨襲擊，難民營的淹水深及腳踝，因為持續2年的戰亂而流離失所的巴勒斯坦人，試圖在已使用數個月的破舊帳篷裡避雨。

以色列總理尼坦雅胡( Benjamin Netanyahu)29日預計將與美國總統川普(Donald Trump )在佛羅里達州會面，討論第二階段停火。第一階段停火在10月10日生效，旨在為加薩帶來大量人道援助，包含庇護所。

尼坦雅胡在他啟程前沒有發表公開聲明。

在加薩南部城市汗尤尼斯(Khan Yunis)，毯子被浸濕，用來煮飯的泥爐也進水。孩童穿著夾腳拖鞋涉水而過。一些人利用鏟子或錫罐舀出帳篷中的積水。其他人徒手挖掘地面，試圖從泥濘中鏟出倒塌的遮蔽物。

來自加薩南部拉法(Rafah)的塔拉貝因(Majdoleen Tarabein)說：「地上充滿水坑，散發出難聞的味道」，「帳篷被吹走了。我們不知道該怎麼做或往哪裡去。」

塔拉貝因和家人試圖徒手擰乾一條沾滿泥巴的毯子。

同樣流離失所的汗尤尼斯區民里茲克(man Abu Riziq)表示：「當我們早上醒來，我們發現水淹進了帳篷」，「這些是床墊，它們都完全濕透了。」

里茲克說，她的家人仍對在不到兩週前她的丈夫過世感到震驚。

試圖支撐起一個即將倒塌帳篷的奧馬爾(Fatima Abu Omar)說：「調解者在哪裡？我不要食物。我們不要任何東西。我們已經筋疲力盡。我們只想要床墊和被子。」

根據加薩衛生部，自從12月13日以來，包含一名出生2週的嬰兒在內，至少12人死於失溫，或受損房屋因為天氣因素而倒塌。

緊急救難人員警告人們不要待在受損房屋內，因為它們可能會倒塌。但加薩大多數的地區都已成為廢墟，幾乎沒有任何地方可以躲避暴雨。今年7月，聯合國預估加薩將近80%的房屋已經被摧毀或損壞。

根據加薩衛生部，自從以色列和哈瑪斯達成停火協議以來，加薩有414人遭殺害、1142人受傷。目前已有7萬1266名巴勒斯坦人在這場戰爭中喪命。加薩衛生部有專業的醫療人員，並保存著被國際社會普遍認為是可靠的紀錄。

哈瑪斯2023年10月7日對以色列南部發動攻擊，導致1200人喪命、251人被挾持，並引發了以色列和哈瑪斯之間的戰爭。