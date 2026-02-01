加薩「生命線」拉法關卡重啟！數萬傷患急待出境 以軍空襲奪32條人命

編譯曾宜婕／綜合報導

睽違2年，加薩拉法關卡（Rafah crossing）再度開放！據《紐約時報》31日報導，以色列宣布在加薩連接埃及的拉法關卡將於當地時間週日開放，允許部分居民雙向通行，為戰爭中身負重傷的人民帶來一線曙光。

然而，就在以色列遵循停火協議、「開放拉法關卡」之際，卻對加薩發動近幾個月以來最致命的攻擊。據BBC 1日報導，以色列於當地時間週六空襲加薩，至少奪走32條人命，部分居民傷勢危及，死亡人數恐再增加。

以色列31日對加薩發動近幾個月以來最致命空襲。（圖／翻攝畫面）

為什麼拉法關卡是加薩人民的「生命線」？

拉法關卡（Rafah crossing）位在加薩走廊南部、接壤埃及邊界，被視為加薩人民的「生命線」。拉法關卡原是加薩唯一不受以色列限制的對外通道，但以哈戰爭開打後，以色列嚴格管制甚至關閉其出入，導致人道組織和物資無法順利進入加薩。

圖中紅圈為拉法（Rafah）所在地，位在加薩走廊南部、接壤埃及邊界。拉法關卡原是加薩唯一不受以色列限制的對外通道。（圖／翻攝自X平台 @CrubTV）

拉法關卡關閉以來，只有5%患者能夠離開加薩

加薩衛生部指出，當地有高達2萬人需要至國外就醫，但自拉法關卡關閉以來，只有約1000名巴勒斯坦人透過先進入以色列境內的方式，獲准離開加薩前往海外接受治療。然而，這些撤離行動的審核耗時複雜，因為病患不僅需要第三方國家在治療期間提供收容，還必須取得以色列的安全核准。

所有人都可以出入拉法關卡？

雖然哈瑪斯呼籲以色列應遵守停火協議「無條件」開放拉法關卡雙向通行，但以色列卻打算「嚴格審核」。據以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）聲明，通行人員必須事先經過以色列安全核准，再與埃及協調，並接受歐盟（EU）特派團的監督，最後還會由以軍在指定通道進行額外的身分審查下才予以放行。此外，只有「在戰爭期間離開加薩的居民」才能在一開始被核發安全許可。

停火協議生效後，加薩人民仍未脫離困境。（圖／翻攝畫面）

加薩人民急需前往海外治療

開放拉法關卡為眾多加薩人民帶來一線曙光。年僅2歲的烏瑪斯（Umama al-Astal）出生時就患有心臟病，在戰爭開打前進行了一次手術，但她的情況仍非常危急，急需到國外接受治療。19歲的艾哈邁德（Ahmed Rasras）於1月初遭受攻擊，一顆子彈射進了他的顱骨，導致他已經昏迷數周，依靠呼吸管維持生命，醫生表示艾哈邁德必須使用加薩沒有的儀器設備進行檢查。對病患和家屬而言，開放拉法關卡無疑是「唯一的希望」。

