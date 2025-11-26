加薩22年發展歸零 重建估需2.1兆

記者廖子杰／綜合報導

聯合國25日最新報告指出，加薩走廊正面臨有史以來最嚴重的經濟危機，即便以哈衝突得以落幕，戰後重建恐將耗資至少700億美元（約新臺幣2.1兆元）。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）25日公布《2025年被占領巴勒斯坦領土經濟報告》，UNCTAD副秘書長莫雷諾指出，過去幾十年來的行動限制，加上近期以哈戰爭影響，不僅使加薩走廊和約旦河西岸面臨長期破壞，更「抹煞當地數十年來的發展成果」。

UNCTAD巴勒斯坦人民援助計畫協調員、經濟學家埃拉格拉表示，加薩正經歷「前所未見且極具災難性」的經濟崩潰。數據顯示，當地經濟在2023至2024年間萎縮87%，人均國內生產毛額（GDP）也跌至全球最低161美元（約新臺幣5048元），而約旦河西岸的經濟，同樣因「暴力、加速擴建定居點，以及勞工流動受限」而受重創。

埃拉格拉直言，這意味著加薩去年的GDP退回2010年水準，人均GDP更退至2003年，等同持續逾2年的以哈衝突，已把當地過去22年的發展成果「全數抹除」。

此外，根據聯合國、歐盟和世界銀行評估，重建加薩需要超過700億美元，即使在資源全面到位、國際援助最樂觀的情況下，也需數十年才能令當地經濟恢復2023年10月的戰前水準。

加薩走廊過去22年的發展成果，已在逾2年的戰爭中全部歸零。（達志影像／路透社資料照片）