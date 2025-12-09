加薩6千人截肢25%兒童 以突襲耶城UNRWA總部

示意圖 /shutterstock達志影像

12月3日是「國際身心障礙者日」，聯合國近東救濟工程處(UNRWA)公布驚人數字，加薩因戰火導致六千人必須截肢，其中25%是兒童，加薩成為全球人均兒童截肢率最高的地區。傷者在極端惡劣的現況下，很難獲得急需的義肢，更別提必須的復健治療。冬日將近，加薩亟缺基礎生活設施到醫療資源，以色列警方更以「追討欠稅」為由，闖入近東救濟工程處耶路撒冷總部，搬走家具並升起以色列國旗，公然挑戰國際法，聯合國對此嚴厲譴責。

廣告 廣告

加薩因轟炸截肢少年 阿瓦德：「我出去只想剪幾塊木柴，結果失去了朋友和雙腿。誰應該承受這樣的苦？我只想讓世界聽到我的聲音，讓我能裝上義肢，繼續生活。」

16歲的加薩少年阿瓦德，不是哈瑪斯，但的確是1500多名因以軍襲擊而受傷，被迫截肢的加薩兒童與青少年之一。他住院3個月後，撿回一條命和半個身體。12月3日國際身心障礙者日，加薩全境對身障者來說幾乎都是有障礙環境：房屋多半成廢墟、道路崎嶇滿是坑洞與瓦礫；聯合國近東救濟工程處(UNRWA)數據顯示，加薩至少有6千人因以軍攻擊，傷到必須截肢。

加薩因轟炸截肢兒童 娜瑟：「我想要有個義肢，這樣我就可以跟朋友們玩，去上幼稚園，還能跑步。」

不僅心理傷害難以癒合，裝上義肢這件事更是接近夢想。儘管國際紅十字會(ICRC)、無國界醫生組織(MSF)以及聯合國近東救濟工程處(UNWRA)，都嘗試將義肢相關的物料、安裝技術或物理治療等服務帶入加薩，但目前加薩連水電都缺，多數醫院也無法運作，只有病況威脅生命的患者才能醫療後送境外，截肢者們依然只能苦等。

加薩因轟炸截肢兒童 薩因丁：「手被截肢後我面對很多困難，比如提水時只能提一個袋子，不能提兩個。」

薩因丁得到了一個假前手臂，儘管談不上舒適，功能性也近乎零，但他明顯開心得多。年紀差不多的薩爾沙克還沒等到義肢，12月3日國際身心障礙者日這天，他來參加近東救濟工程處的活動，眉頭深鎖笑不出來。

加薩因轟炸截肢兒童 薩爾沙克：「我不能玩、不能騎單車、不能提水，甚麼都做不了，只能待在家。」

加薩孩童們的身心創傷嚴重，別說沒有復健量能，當地連基本生活條件都沒有。

加薩因轟炸截肢難民 祖耶 :「我們真的很受苦：缺水、冬天很冷、路面崎嶇、交通不便。」

不僅取暖困難，連垃圾清運也難。在加薩市東部哈賈爾迪克(Hajar al-Dik)地區，超過35萬立方公尺的垃圾，堆積在城市街道和臨時垃圾場上，數十戶家庭還被迫在垃圾堆間搭帳棚棲身。由於燃料短缺，垃圾車清運也減少，汙染可能引爆傳染病。常為難民們發聲的聯合國近東救濟工程處，此刻卻也遭殃。耶路撒冷當地時間12月8日凌晨，以色列當局以欠稅為由，強行闖入已經停止運作的近東救濟工程處耶路撒冷辦事處，升起以色列國旗。

耶路撒冷UNRWA安全主管 庫里：「今天突然在早上六點半左右，來了一大堆警察、市政人員和一大堆人，他們就這樣破門而入。」

聯合國發言人強烈譴責以色列，指出根據聯合國豁免公約，任何針對聯合國財產和資產的行政、司法或立法行動，都應被禁止。不過以色列耶路撒冷市政府則指控，當地近東救濟工程處辦公室拖欠約334萬美元房產稅，催繳無果才開始處理。

前耶路撒冷UNRWA總專員 沙萬：「不只是闖入近東救濟工程處那麼簡單，而是針對近東救濟工程處在此地代表的意義：巴勒斯坦人的權利、主要是巴勒斯坦難民們的權利。」

白話說就是：打擊援助難民們的單位。而整個以哈戰爭過程中，加薩的超過七萬人命損失，也是以色列挑戰國際法的作為。12歲就開始練習拳擊的這位加薩拳擊選手，曾奪下加薩兩座全國冠軍，並參加2022年亞錦賽，但現在的他平日訓練連兩個回合都很吃力：以軍轟炸讓他瞎了一隻眼，破彈片卡在眼中沒辦法取出，天一冷眼睛就痛。

加薩拳擊選手 貝德蘇帝：「儘管我們幾乎失去一切，環境教會我們不能崩潰，我們會永遠追求夢想，不管別人怎麼說，不管情況多糟糕。」

在父親鼓勵下，貝德蘇帝又開始苦練，他不想在以色列的挑戰下，認輸放棄夢想。和平會來嗎？以軍沒有真的停火，加薩人民也沒有失去戰鬥意志。就算解除哈瑪斯武裝，種在加薩人民心中的戰爭回憶，也已經生根。

更多 TVBS 報導

加薩衛生當局：以哈戰爭死亡數破7萬人

加薩冬雨泥水淹帳篷 聯國急救援 以多方打壓

加薩戰火浮生 截肢記者堅守崗位.運動員訓練不輟

每日10童無麻醉截肢 NGO批美.以加重傷亡

