加薪了！王品調薪「最高10%」燒肉、火鍋正職4萬起 店長年薪拚200萬

記者李育道／台北報導

王品集團旗下「聚」及「肉次方」儲備店長起薪最高5.5萬、最快培訓7個月，晉升店長、主廚年薪有機會上看200萬。（圖／業者提供）

王品（2727）於12月8日公佈11月合併營收數據，總額達20.1億元，創下同期新高，年增幅達到11.1%。為了搶攻農曆年後轉職潮，王品集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,800元起、計時同仁時薪加全勤津貼210元起，品牌調幅最高10%，其中燒肉及火鍋品牌正職起薪含全勤4萬起。

王品集團因應多品牌展店需求，2026年在台灣目標新增30家以上門店、元旦起調升品牌正職起薪含全勤為3萬6800元起，比基本工資高25%，全年預計釋出超過1,200名正職職缺，招募以燒肉、火鍋為主。正職同仁每月除了底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、9月的年中調薪，晉升為店長有機會挑戰年薪200萬。

王品（2727）於12月8日公佈11月合併營收數據，總額達20.1億元，創下同期新高。（圖／業者提供）

看好火鍋加上燒肉市場在台灣超過600億商機，未來展店策略以燒肉及火鍋為主，王品集團表示，為延攬優秀餐飲人才，聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣、原燒、肉次方及金咕品牌正職起薪含全勤調升至4萬起、調幅5%。其中，「聚」及「肉次方」儲備店長起薪最高5.5萬、最快培訓7個月，晉升店長、主廚年薪有機會上看200萬。燒肉、火鍋計時同仁時薪加全勤獎金、夜間津貼時薪最高可以領260元。

此外「石二鍋」也將持續展店，因此同步推出快速培訓升遷計畫，招募具有餐飲值班幹部經驗的求職者，儲備店長培訓4個月通過考核，即可晉升為店長，挑戰月薪6萬元起。

