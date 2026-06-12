加薪動能延續！今年企業調薪意願逾3成 大企業領頭、最低工資與AI成推力
主計總處發布一年一次的薪資調整統計數據，國勢普查處副處長譚文玲說明，2025年有近3成5的企業調升經常性薪資，相較前一年增加，寫下近25年來新高，且受惠員工的比例上升至4成，也創近15年來最高；另一項統計則顯示，截至今年3月底，已有超過3成的廠商已經調升或預計調漲薪資，而有近4成業者尚未決定，在最低工資持續調升，以及AI帶動整體產業鏈成長，最終實現調薪的企業可望高於去年的比率。
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\n統計顯示，從企業規模來看，調薪行為呈現「規模越大越積極」的趨勢，員工數500人以上的大型企業中，有8成5進行調薪，100至499人的中型企業也有逾7成調薪；相較之下，員工不到10人的微型企業調薪比率僅超過3成，顯示小型企業在成本壓力下，調薪空間有限。
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\n員工受惠程度也呈現相同的規模差異，統計指出，大型企業中有超過6成的員工獲得調薪，而微型企業僅2成7；若將年資晉級加薪納入，500人以上企業的調薪比率更攀升逾9成，反映大型企業在人力市場競爭下，薪資制度更具彈性與完整性。
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\n觀察產業別，工業部門的調薪力度普遍高於服務業。工業部門中，有3成7的企業調升經常性薪資，其中製造業表現最為突出，調薪企業比率達4成5，員工受惠比例更超過一半；反觀服務業調升薪資為3成3，當中以金融及保險業最為慷慨，調薪企業與受惠員工的比率皆高於7成，大幅領先其他行業。
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\n至於企業調薪的主因，「員工個人表現」仍是最重要的考量因素，占4成9；其次是最低工資調整，占比逼近4成，其重要性較去年提升，而營利狀況改善與留住人才的需求，也持續影響企業的薪資決策。
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\n在調薪方式上，企業仍以調高底薪最為普遍，占比高達9成7，顯示企業傾向以固定薪資調整來反映員工的實質收入，至於增加津貼、放寬獎金條件或提高獎金額度等方式則相對較少。
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\n回到今年度的調查，截至3月底，已有3成1的企業已經或預計調升經常性薪資，有2成1已經調薪，另有近1成預計調薪，有3成9的企業尚未決定，另有2成9明確表示不調整。從規模來看，大型企業的調薪意願最高，500人以上企業中有7成7已調薪或計畫調薪，100至499人的企業也有逾7成，微型企業僅2成8，顯示規模差距仍是影響調薪的重要因素。
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