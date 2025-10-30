加薪定錨？旅宿業「加薪2千」換外國技術人力名額

勞動部長洪申翰30日說明「跨國勞動力精進方案」。（林良齊攝）

為了解決服務業缺工，勞動部擬透過外國技術人力滿足業者人力需求，初步鎖定旅宿業及商港碼頭業，僅要求業者為聘僱全時本國籍勞工加薪2000元，每加薪1位本勞就多一位外國技術人力名額，最高不能超過員工10％，外界憂心僅要求3年加薪2000元、幅度恐怕太低，更擔心會與22K政策相仿成為加薪定錨，業者未來恐怕只願3年加薪2000元，勞動部官員則稱，可能原本的事業3年都沒加薪。

行政院會30日拍板通過「跨國勞動力精進方案」，並規劃「製造業加薪本國勞增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」及「強化政府效能」。

勞動部長洪申翰表示，由於各界關心放寬外國人是否會影響本國人就業，因此製造業部分除了既有的3K五級及附加移工（EXTRA）制度外，還新增為1名本勞加薪2000元即可增加1名移工名額、最高增給10％，且移工期滿後還要再為本國人再加2000元才能維持名額。

此外方案之中各界最關心旅宿業放寬外國人進用，洪申翰說，服務業中低薪勞工比率高，而各界擔心若使用服務業移工可能會低薪定錨，因此此次旅宿業及商港碼頭業用有薪資及技術門檻的「外國技術人力」，旅宿業薪資門檻初步規劃會是3萬元至3萬3000元之間、商港碼頭業則為3萬3至4萬之間，希望降低對本勞影響，且方案設計還要先為本勞加薪2000元才能聘僱技術人力。

至於為何是2000元？洪申翰指出，希望加薪外也認為要企業能夠負擔，但2000元不會計入最低工資調幅，且3年若要維持名額還要再加一次薪水。勞動力發展署官員補充，首次會要求加薪2000元，之後會要求每年定期查核，若是假加薪等就會廢除其聘僱許可。

洪申翰也說，可能也會有其他行業來申請，但也要評估會不會影響本國就業、人力缺口，但廣泛服務業會用技術人力為原則。至於未來會不會開放服務業移工？他強調，「現在就是開放技術人力」。

現行旅宿業的海外實習生由於薪資、保險權益無保障，引發各界質疑，認為開放技術人力後應研議退場，洪申翰則說，已與交通部討論此事，希望能夠把實習生權益進一步明確規範，且實習生在台灣待一段時間、可能也有一定中文能力，未來可以銜接外國技術人力。

針對外界擔心加薪2000元幅度恐怕過低，雇主甚至為以此為由降低原本薪資調幅，改成3年只加2000元，且名額更有限，官員則說，也有可能原本3年都沒加薪。

