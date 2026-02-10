加薪無感嗎？永慶房屋助攻餐飲、服務業轉職突破薪水天花板



整體薪資在成長，卻不是人人有感加薪嗎？永慶房屋近日推出兩支招募廣告——「頂著薪水天花板，還要繼續嗎？努力的你值得更好！」以業務新人首年保障收入72萬元，鼓勵人才跨出舒適圈，挑戰收入無上限的業務工作，引起觀眾廣大共鳴。

有許多的永慶房屋經紀人員轉發影片分享，「向每個辛苦的行業致敬，願意努力和改變，挑戰高薪不是夢」、「轉職到永慶房屋，原以為是重新開始，沒想到短短10個月就完成了過去收入中看不到的里程碑」、「說真的，窮不是最可怕的，最可怕的是你很努力卻一輩子不會變有錢，來永慶房屋就是給自己一次機會重寫人生」。

永慶房屋沒有薪水天花板 努力讓高獎金到手

根據主計處公布113年度勞工年薪中位數54.6萬元，有半數勞工的平均月收入不足5萬元，受限產業薪資結構，若想突破薪水天花板，轉換跑道才是最務實的選擇。對此，永慶房屋推出《永慶薪自由》徵才方案，提供業務新人第一年保障收入72萬元，作為安心轉職的起點，

永慶房屋人資部協理塗振宏補充，業務新人有「首年保障收入72萬元」，保障期後每月薪獎收入4萬起，底薪最高可達7.5萬，加上業績獎金沒有上限，還有海外旅遊獎勵、業務每人每年最高250萬「幸福成家基金」等多項福利加碼，「只要努力，就有機會為自己爭取更高的收入，突破薪水天花板，真正握有改變人生的門票！」

永慶房屋業務新人「首年收入保障72萬」，轉職不用擔心收入斷層。(永慶房產集團提供)

餐飲、百貨轉職永慶房屋 成功翻倍收入

為了更高的工作報酬，家庭責任或人生階段的轉變，往往是職涯的重要轉捩點，永慶房屋直營店的店長葉宏志就是其中一例。過去他在連鎖餐飲業深耕近十年，月薪才逐步成長至6萬多元，升遷與加薪空間有限，在家庭將迎來新成員時，下定決心尋找更有發展潛力的事業舞台。他說，永慶房屋對零經驗新人相當友善，不僅提供業務新人保障收入，讓轉職初期無後顧之憂，也能專心投入學習與服務，在品牌資源與制度支持下，短時間內即達成千萬業績，更接受公司菁英培訓，順利晉升為店長管理職，再創事業高峰。

跨行轉職到永慶房屋的還有蘇子倩經紀人員，她曾是百貨公司美妝櫃位的彩妝師，收入穩定卻難以持續成長，為了一圓在台北買房的夢想，在家人鼓勵下轉戰房地產業，跨領域挑戰收入無上限的業務工作，從零開始學習、重新累積專業。她分享，永慶房屋的「一對一師徒制」，讓新人能從做中學、加速掌握服務訣竅，加上品牌大、客源穩定，獎金制度也不受年資限制，只要認真投入、穩健經營，就算是業務新人也有機會讓年薪翻倍成長，「有拚勁、想挑戰高收入的人，加入永慶房屋一定不會失望！」搜尋永慶房屋徵才即可瞭解更完整招募福利。

高底薪、高獎金讓永慶房屋成為各路人才「逆轉薪情、突破薪水天花板」的理想舞台。(永慶房產集團提供)

永慶表現一枝獨秀 店數、人數、業績全面雙位數成長