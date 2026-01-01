加薪留人 北捷AI幫忙技術建檔

為降低人力短缺衝擊，台北市捷運局長鄭德發表示，除持續推動公務人員進用及改善待遇外，也積極運用AI科技建立工程技術資料庫，建立完善知識管理機制。（徐佑昇攝）

台北捷運路網6線同時動工，人員需求處於高峰，為延續技術專業與寶貴經驗，北市捷運局除持續進用公務人員，更積極採取創新措施，包括實體與影音課程，及運用AI科技整理、建檔工程技術文件，以期建立完善的知識管理機制，降低人員斷層衝擊。另五都也紛紛祭出提高薪資、獎金及職等或改善工作、住宿環境攬才、引進外部資源協助。

北市捷運局長鄭德發說，捷運6線同時動工，人員需求處於高峰，捷運局正推動一對一師徒制傳承，將師徒對話錄制成短片供內部人員學習，每年開設100多項專業課程，利用AI統整技術資料，輔助新人快速上手。

他指出，薪資絕對是優先考量，捷運專業人才在工程界相當稀缺，若不提升待遇難以留人，捷運局重大工程加給每月從1萬元被砍至8000元，他已向中央提出應提升至1.2萬元，比照公路局等單位。

鄭德發說，少子化造成投入技術及工程的學子總量降低，中央應強化技職教育體系及專業證照資格，讓學子對捷運技術具備榮譽感及使命感，更願意投入。捷運局目前採輪調制度，除人力優先分配工程處，讓所有人員輪調各單位培養「通才」技能，並整合小工務所為大工務所，集中人力調派支援各工程。

新北捷運局面對公務員考試不足額錄取，除在任用計畫備註支領加給表，以相對優渥待遇吸引考生優先選填，另持續優化辦公廳舍、每半年遴選績優人員發獎金及獎狀，以留住現有人才。

台中、高雄捷運局採「內部培育，外部引才」雙管齊下政策，對外積極網羅外縣市軌道專業人才，對內加強同仁教育訓練；高雄另跨機關及產官學合作，引入顧問團隊和外部專業能量。桃園捷運局持續優化工作環境，吸引新血加入。台南捷工處以提高職等及待遇為誘因。