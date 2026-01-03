加薪追不上通膨 美高中教師寒假被迫到超市打工

教師的調薪速度比不上通膨，使很多老師都要兼差，如果在超市遇上孩子的高中老師當收銀員，也不意外。（路透）

寒假期間，當人們走進超市購物或叫計程車時，幫你結帳或握方向盤的人，可能是子女的高中老師。寒假原本是教育工作者休息與備課的時間，如今卻得兼差打工，藉此彌補薪資不足，對抗通膨壓力。

「華盛頓郵報」12月31日報導，聯邦數據顯示，教師兼職的比例明顯高於非教職的成人。

2020學年至2021學年，約17%的公立學校教師下課後另有工作，同比一般勞工兼差的比例僅約6%。

教師薪資近年不是沒有調升，高中教師的薪資中位數在2019年至2023年間成長約6%，達6萬5000元，但在物價高漲、醫療保險翻倍、房租持續上揚的多重壓力下，教師加薪幅度顯得杯水車薪。不少教師感嘆，增加的薪水扣稅後只夠付幾天的油錢。

教育界的財務焦慮普遍存在，艾希莉‧穆米(Ashleigh Muhme)在亞利桑納州南部教音樂與舞蹈等藝術課程，她寒假期間到連鎖酒類超市打工並販售手工提包補貼家用。

奧蘭多的數學老師艾敘莉‧莫德斯托(Ashley Modesto)即便長期睡眠不足，仍利用假日擔任家教，因為她今年的房屋保險費暴增1500元，而校方的調薪額度扣稅後只剩每月100元。

露西‧梅蘭(Lucy Mehlan)在明尼蘇達州郊區教生命科學，她課後在保齡球館當服務生。她每周多工作約10小時，犧牲哄女兒入睡與萬聖節活動的親子時光，但這份打工的小費成為她們家庭度假經費來源。梅蘭指出，教師費心爭取微薄的加薪，但帳單的漲幅始終快過薪資。

擔任教師助理的單親媽媽雪莉‧塞勒斯(Shelley Sellers)坦言，寒假「休息」只是暫時擺脫日常的兩份工作，轉而投入每周38小時的家庭看護勞務。

塞勒斯無奈地說，假期原本是教育工作者充電的時間，但當必須身兼數職才能勉強維生時，從來沒得好好休息。

美國教師聯盟(American Federation of Teachers)主席魏葛登(Randi Weingarten)指出，教師經常自掏腰包為學生添購書籍、食物和保暖衣物，但身為「培育所有職業」的關鍵人物，教師卻難以獲得中產階級生活的薪資保障。

魏葛登表示，長期的經濟壓力不僅影響教師的身心健康，也讓教師感到自卑且不受尊重。

