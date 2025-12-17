加薪、禁塑、秘密警察、房客權利 加州新法下月上路
加州州長紐森（Gavin Newsom）過去一年簽署了多項新法案，以下是部分將從2026年起影響加州居民生活的法案：
企業與消費者
● SB 766：打擊汽車零售詐騙
消費者向加州汽車經銷商購買或租賃新車或二手車後，將享有全美首創權利：可在購買二手車後三天內獲得全額退款，價格透明度也將提高。這項法案還要求經銷商提前披露全部費用，並禁止經銷商收取對買家無益的附加費用，例如電動車免費換油服務。
● AB 578：外送平台顧客服務
禁止外帶平台使用小費或酬金來抵銷送餐員的基本薪資，並必須提供清楚薪資明細。
● AB 628：出租公寓必備家電
公寓必須配備冰箱和爐灶，以及其他房客客觀認為也應該配備的基本家電。
● SB 1053：一次性塑膠袋禁令
商店不得再提供塑膠購物袋給顧客，只能提供再生紙袋，每個紙袋最低收費為10美分，但商店不得強制顧客購買紙袋。
醫療健保
● SB 40：降低胰島素藥物成本
這項法案將大多數由加州政府監管的醫療保險計畫的投保人30天用量胰島素自付額上限定為35美元。該法案還禁止將階段式療法（step therapy，要求患者先嘗試其他藥物）作為胰島素費用報銷的必要條件，同時取消許多保險計畫的胰島素處方自付額。
教育
● SB 98：教育機構的通知與保護
法案要求中小學和高等教育機構在移民執法人員進入校園時必須向社區發出通知，並禁止移民執法人員在沒有司法搜索令或法院命令的情況下進入校園中某些區域。
● AB 49：保護移民兒童
法案禁止學校在沒有搜索令的情況下允許移民執法人員進入校園。學校官員和教職員在任何移民執法人員試圖進入校園非公共區域時，必須要求他們出示有效身分證明。法案還規定，學校官員和教職員在未獲得學生家長或監護人、教師的書面同意前，不得提供學生或其家庭的資料給移民執法人員，除非移民執法人員持有有效司法搜索令、司法傳票或法院命令。
● SB 640：加州州大全州直接錄取計畫
符合入讀州大（CSU）資格的高中畢業生無需申請，即可在2026-2027學年自動被州大錄取。符合條件的學生將自動收到錄取通知書，告知他們已根據學業成績被州大直接錄取。
犯罪、公共安全和移民
● SB 627：《禁止秘密警察法》（No Secret Police Act）
禁止聯邦和地方執法人員在執行公務時佩戴口罩。法案要求所有在加州執行任務的執法機構，必須在2026年7月1日前制定並公開書面政策，明確訂立限制佩戴臉部遮蓋物的具體規定。
職場與勞工保護
● AB 692：「不留任就賠錢」合約屬非法
自2026年元旦起，凡包含若雇傭關係終止雇員需支付罰款或費用、要求雇員付罰款、授權雇主追討罰款等條款的勞工合約均屬非法。法案還賦予雇員私人訴訟權，包括每位雇員最低5000美元的賠償金、禁制令援助金、律師費和訴訟費。
● 最低時薪調漲
加州最低工資2026年起將提高至每小時16.9美元，適用於所有行業員工。請注意，某些行業的最低工資標準較高，例如部分速食店和醫療行業員工，一些城市和縣也設定了比加州更高的最低工資標準。
科技、人工智慧和數據安全
● SB 53：前沿人工智慧透明度法案（Transparency in Frontier Artifical Intelligence Act）
SB 53法案又稱「透明度法案」（Transparency Act），為某些「前沿開發者」或「人工智慧」模型制定一套新要求。法案還強制要求及時報告涉及網路攻擊或模型失控等可能造成災難性後果的重大安全事件。
更多世界日報報導
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 18
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 104
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 160
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 31
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 9 小時前 ・ 9
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 108
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 404
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 207
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 53 分鐘前 ・ 103
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 10
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 2
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 130
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 34
臉丟到全世界！陳佩琪後悔1事：講到進棺材
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積率弊案、政治獻金案，案件一審進入關鍵尾聲，台北地院自15日起，連續8個工作日進行言詞辯論，9名被告及律師本週陸續到庭陳述意見，全程錄影錄音並於...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 90
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 13 小時前 ・ 14
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5