加薪2千換移工名額恐變相定錨薪資 勞動部將定規範避免假加薪

行政院院會今天(30日)審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，製造業、旅宿業、商港碼頭業每幫1名本國勞工加薪新台幣2,000元，就能多引進1名移工。對於這是否會出現變相的薪資「定錨」，勞動部下午接受媒體訪問時表示將設查核機制，以避免政策被濫用。

行政院院會30日審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，製造業只要幫1名全時本國勞工加薪2,000元，就能在「3K5級制」核配名額下多1名移工名額。旅宿業、商港碼頭業也只要幫1名本國勞工加薪2,000元，就能多引進1名「技術型」移工，預計明年元旦推出。

勞動部長洪申翰指出，設計此政策最擔憂的就是出現低薪定錨的狀態，所以旅宿業、商港碼頭業只開放技術型移工，並設置薪資門檻，目前僑外生從事旅宿業的薪資門檻初聘是3萬元、再聘是3.3萬，商港碼頭又會更高，勞動部將參考客觀數據訂定。

對於旅宿業過去常喊缺工、希望開放移工，這次卻限制在有薪資門檻的技術型移工，是否難解缺工問題？洪申翰回應不是業者想要什麼，就給他什麼；他並數度強調「現在就是只開放技術人力這個選擇」，若旅宿業不幫本勞加薪，那是業者的選擇。

對於本國勞工加薪2,000元能增聘1名移工，3年後要再加薪一次才能續聘，但有沒有可能出現企業原本每年調薪3,000元，現在就只幫本勞加薪2,000元，或是3年才加薪1次，甚至本來是齊頭式調薪，現在變成只加少數人，出現另一種薪資定錨行為？

洪申翰說，這必須要加在低薪的基層勞工，且是在固定調薪以外的加薪才算數。他說：『(原音)為了多聘1個移工，你要加薪2,000，可以其他部分你本來要加薪的，你必須去加。我舉例來說，有些企業只要最低工資調整，本勞薪資也會跟著調整，可是你不能拿最低工資的調整幅度算在這2,000裡面。我們是希望這加薪不是要你去加主管，或是加高薪的，基本上是要想加下面的。』

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉也補充，她知道此政策推出後，企業就會開始想要如何規避，但沒有一個政策是完美的，也不可能等到完美了才上路。她強調，勞動部已模擬各種規避行為，未來將有預防宣導及查緝機制，例如抓投保薪資、確認聘用人數等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國也指出，勞動部後續會提出「外國技術人力專屬辦法」，預計年底前就會完成，內容包括明定雇主申請資格、外國技術能力如華語、英語等，還有生活管理事項、技術人力居住地點、健檢項目及頻率等。(編輯：許嘉芫)