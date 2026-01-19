加裝星鏈增加油耗多少 馬斯克和廉航老闆槓上 還要董事會開除他

全球首富暨特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）執行長奧萊利（Michael O'Leary）近期爆發激烈的口水戰。雙方爭論的核心在於瑞安航空是否應為其超過 600 架的噴射客機機隊安裝馬斯克旗下的「星鏈」（Starlink）衛星網路服務，這場爭議已從技術規格討論演變成公開的人身攻擊。



這場風波起因於奧萊利在接受愛爾蘭廣播電台Newstalk採訪時，公開對馬斯克發難。針對馬斯克先前指責他對星鏈安裝資訊「誤解」的言論，奧萊利毫不客氣地回擊：「他就是個白痴──雖然很有錢，但還是個白痴。」奧萊利更進一步向聽眾表示，他完全不會理會馬斯克的任何言論。

2%與0.3% 的油耗數據之爭



馬斯克隨即在個人社群平台X上展開反擊，不僅痛罵奧萊利是「徹頭徹尾的蠢貨」（utter idiot），更直接點名瑞安航空董事會應該「開除他」。馬斯克指控奧萊利對星鏈設備造成的油耗數據估算錯誤，數據偏差甚至高達10倍，並再次發文怒斥：「快開除這個低能兒（imbecile）。」

瑞安航空也不甘示弱，在X平台發生大當機期間順勢嘲諷馬斯克，發文詢問：「@elonmusk 興許你自己也需要Wi-Fi？」

雙方爭議的技術核心在於「空氣阻力」與「營運成本」。瑞安航空目前營運超過600架波音737客機，奧萊利主張，若要在機身外部安裝星鏈所需的接收天線，將會增加飛機的風阻，進而導致燃油消耗增加。

根據奧萊利的說法，加裝天線會帶來約2%的燃油懲罰（fuel penalty），這對以低成本營運著稱的瑞安航空來說，每年將增加數億美元的額外支出。他強調，瑞安航空多為短程航線，乘客不太可能為了短暫的航程支付網路費用，因此這筆成本無法轉嫁，完全不符合經濟效益。

然而，星鏈工程副總裁尼科爾斯（Michael Nicolls）則提出數據反駁。他指出，根據星鏈內部的工程分析，瑞安航空機隊若安裝星鏈，油耗增加比率僅約 0.3%，而非奧萊利所宣稱的2%。尼科爾斯坦言，2%的數據或許符合舊型航空 Wi-Fi 終端設備的情況，但星鏈的新型天線設計大幅縮減了厚度，對於空氣動力學的影響已降至最低。

廉航模式與傳統航線的商業邏輯衝突



除了技術數據，雙方在商業模式上也存在分歧。馬斯克認為，提供高速網路服務能讓乘客擁有更多選擇，是提升競爭力的關鍵。但奧萊利始終抱持懷疑態度，他直言乘客只有在「免費」的前提下才會使用機上網路，若每人收取1歐元的費用，在短程航班上根本沒人會買單。

目前，全球已有多間航空公司選擇與星鏈合作。德國漢莎航空（Lufthansa）近期宣布將在其全數約850架飛機上導入星鏈服務。此外，卡達航空（Qatar Airways）、阿拉斯加航空（Alaska Airlines）、波羅的海航空（airBaltic）及聯合航空（United Airlines）也紛紛加入星鏈的合作名單，與瑞安航空的抵制態度形成強烈對比。



責任編輯：許詠翔



