加護保溫箱提供重症新生兒安穩起點

國內出生率持續低迷，面對極低出生體重或合併心肺相關疾患的早產兒照護挑戰，重症加護型保溫箱是醫護團隊幫助這些孩子維持生命的重要夥伴，它能穩定早產兒的體溫、濕度與感染防護，提升照護品質。臺大醫院兒童醫院感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈二台重症加護型新生兒保溫箱，給予院方重症新生兒照護設備上的支持，主動協助汰換使用多年的保溫箱，使新生兒照護環境更加完善。自二○一八年至二○二五年底，已累計捐贈全台十九家醫院，共五十台重症加護型新生兒保溫箱，其中臺大醫院體系至今共受贈十四台。

根據一一二年出生通報統計資料，在台灣每十名新生兒中就有一名低體重新生兒（出生體重小於二千五百公克），而每一百名的新生兒中，更有一名極低體重新生兒（出生體重小於一千五百公克）。根據內政部統計，二○二四年台灣新生兒人數為十三萬四八五六人，推估全台一年約有一三四八位極低體重新生兒，相當於平均每三天就有一位極低體重的早產兒住院，急需接受密集照護或治療，這也凸顯出重症保溫箱，在新生兒加護病房中的重要性與迫切性。這類高階多功能的保溫箱在國內新生兒加護病房就算有，數量也有限。

廣告 廣告

臺大醫院兒童醫院新生兒科主任曹伯年表示，臺大醫院於二○二四年共接生二二八二位新生兒，並收治五百六十位急重症新生兒，其中約有七十六名是出生體重低於一千五百公克，另外還有一些是像小恩一樣，合併心肺相關疾病的早產兒。這些特別的小小生命，器官因為尚未發育完全，需要仰賴專業醫療團隊二十四小時不間斷的守護，更需要「住」在重症保溫箱中，透過重症加護型保溫箱提供穩定且可監測的環境，調整體溫與呼吸功能，一點一滴慢慢長大，度過生命最關鍵的時刻；在緊急狀況時，新生兒醫療團隊更可直接於保溫箱內或其工作空間迅速進行插管與動、靜脈導管置放等必要處置，把握黃金時刻，為寶寶爭取機會。對新生兒來說，重症保溫箱就像他們出生後的第一個家。

臺大醫院兒童醫院院長李旺祚表示，臺大醫院兒童醫院長期致力於照護重、難症的兒童，也照護不少急重症的寶寶，其中有一群體重很輕、伴隨心肺問題的早產兒，需要長時間、密集的守護。對他們來說，重症保溫箱不是冰冷的機器，更是一個安穩的起點，提供穩定的醫療環境，結合呼吸與監測設備，降低感染與併發症風險，讓新生兒醫療團隊提供即時處置、把握黃金治療時間，守護寶寶穩定長大。