加護病房連收2名30歲中風男 護理師急示警關鍵徵兆

冬季氣溫驟降，腦血管疾病進入高峰期。加護病房護理師林婷透露，最近接連遇到兩起令人心痛的案例，患者都是30多歲的年輕男性，卻因輕忽身體警訊而釀成悲劇。

林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」發文指出，第一位是擔任叫車平台司機的年輕爸爸，孩子還在讀幼稚園，平時工作型態是通宵熬夜，還有抽菸習慣。發病前一天，他曾告訴妻子感到後頸脹痛，疼痛感一路延伸到後腦勺，但並未積極處理。沒想到第二天在家中浴室洗澡時突然倒下，緊急送醫後診斷為腦幹大量出血，雖然保住性命，卻持續昏迷不醒。

林婷表示，第二位患者是33歲的工程師，工作繁忙、天天加班，本身已知道患有高血壓，卻選擇不服藥控制。某天早上準備上班時，突然出現全身抽搐、口吐白沫的症狀，緊急送醫確診為腦出血中風。經過手術搶救後恢復意識，但已造成半側肢體無力的永久傷害，必須接受長期復健治療，留下年邁的雙親。

林婷提醒，腦出血中風的致殘率和致死率都相當高，而且有年輕化趨勢。她呼籲民眾重視身體發出的求救訊號，及時就醫才能避免憾事發生，否則可能造成終身殘疾，甚至失去生命。

關於中風的警訊，有5大症狀提醒民眾注意，包括單側手腳突然出現無力感、半邊臉部麻木且無法正常做出表情動作、說話變得不清楚或理解困難、突發性的劇烈頭痛伴隨暈眩噁心，以及視野突然模糊或眼前一黑。

林婷特別提醒，發病後6小時是治療的黃金時段。她強調，農曆年前雖然工作忙碌，但慢性病患者該服用的藥物不能中斷，身體需要休息時也不要硬撐，「不要再讓急診和加護病房爆床了」。

