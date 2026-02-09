加護病房50%病人會出現譫妄 醫療團隊「這套做法」把發生機率壓到30%以下

【健康醫療網／記者陳靖安報導】加護病房救回性命後，如何避免「譫妄」成為康復路上的隱形殺手？奇美醫院護理部3B加護病房護理長郭惠婷表示，加護病房內的重症病人因重大傷病、環境封閉及生理壓力，發生「譫妄症」（意識混亂、定向感喪失）的比例高達50%以上。因此，導入「譫妄組合式照護策略M.O.R.E.ABCDEF(A to F, A2F)」，從病人入住加護病房第一時間即進行早期預測與個別化預防，結合跨專業團隊、家屬參與和志工陪伴，成功將加護病房譫妄發生率降低至30%以下，讓重症病人在最危急的時刻，不只活下來，更能挺過譫妄危機，走向復原。

A2F組合式照護升級 從音樂、睡眠到感官支持皆量身設計

奇美醫院護理部督導柯雅婷指出，早期預測、早期預防是避免譫妄發生的關鍵。自加護病房團隊成立譫妄小組後，導入A2F，在近三年持續優化後，照護內容更進化為全人照護面向，依照病人個人喜好與生活背景，量身打造照護內容，護理師提供個別化與客製化預防譫妄照護策略，包含：

廣告 廣告

(1)音樂陪伴(Music)：播放病人喜好的音樂、影音或家屬錄音

(2)報時系統(Orientation)：護理師接觸病人時，主動提醒「我是誰、現在幾點、你在哪裡」，強化病人對於人、時、地的定向感

(3)睡眠措施(Rest)：依病人需求調整光線，或請家屬自備陪伴病人的慣用的睡眠用品，如枕頭、被單或玩偶

(4)感官支持(Eye / Ear support)：照護不同國籍病人時，運用Chat GPT輔助翻譯，或針對視障者提供專屬手機溝通工具，讓護理師能依病人背景量身打造最適合的照護方式

預防譫妄加護病房志工 跨領域合作讓照護無空窗期

奇美醫院3B加護病房護理長許家蓁說明，考量預防譫妄的重要性，醫院在探病制度下彈性延長家屬陪伴時間，鼓勵家屬帶照片、影片或熟悉物品，減緩病人不安全感；同時加強家屬衛教，讓家人了解譫妄並非失智或精神疾病，降低恐慌。針對家屬(Family)無法長時間待在加護病房的限制，也推動「預防譫妄加護病房志工」。志工每週定期陪伴病人，運用串珠、撲克牌、講故事等肢體活動，減少病人恐懼與不安。

此外，醫療團隊透過錄製Podcast、衛教影片，讓家屬在轉入普通病房前就能掌握譫妄相關照護技巧，落實譫妄預防日常化。這種結合醫師、護理師、高階護理師、專科護理師、藥師、呼吸治療師、物理治療師、社工師、志工等跨領域團隊共同合作，不僅補足家屬無法陪伴的空缺，也減輕家屬擔憂，更有效降低譫妄發生率。

【延伸閱讀】

在ICU出現譫妄，嚴重恐要命！ 「這照護模式」降發生率

住院半夜看見阿飄？當心是急性譫妄症作祟 1策略化解困擾



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67622

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw