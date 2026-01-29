加賀美智久「最強50+男單」奪第3無法接手 霸氣喊「要奪冠」：最強大叔就是我

最強大叔加賀美智久宣示要奪冠。（好看娛樂提供）

加賀美智久日前加入《最強的身體》「最強50+男單」賽事拿下第3名，求好心切的他無法接受這樣的成績，霸氣宣示奪冠軍：「我是來玩的，但不要輸給來玩的，最強的大叔就是我！」藍波老師則在經歷生病後，更加深信運動能修復身心，也說獨自參賽坦言心理壓力不小：「年紀大了真的很怕一個人。」謙虛表示若能比上次團體賽更快完賽就值得偷笑。

同為「50+男單」的岑永康則背負「不能輸」的壓力上場，原來兒子Ethan才剛在「最強星二代」組別中奪冠，身為老爸誓言不能丟臉。擁有豐富三鐵與馬拉松經驗的他氣場十足，自豪表示51歲在組內反而是「年齡優勢」，更毒舌幽默對對手喊話：「不要難過，只要回家多練一點，應該也是跟不上。」

55歲的劉爾金感嘆年過半百後肌肉流失明顯，為了能「在舞台上燦爛到80歲」開始重訓，幽默的他就算在健身房累到不行，還會問教練：「我是不是該講個包袱？」被笑稱是第一個把健身房當舞台的人。二度參賽的孫國豪則把比賽當成送給自己51歲的生日禮物，擁有空手道、賽車等多項運動背景的他霸氣嗆聲同齡對手：「記得穿成人紙尿片，讓你們嚇到屁滾尿流！」

