加賀「凖航艦」成形 美陸戰隊4架F-35B＋1魚鷹運用起降
[Newtalk新聞] 美國海軍陸戰隊 4 架 F-35B 隱形戰機與 1 架美國海軍 CVM-22B「魚鷹」運輸機於 10 月在日本海上自衛隊最大直升機母艦「加賀號」（JS Kaga）上進行飛行操作。據《Naval News》報導，這是首次有多達 4 架 F-35B 於「加賀號」同時展開艦上作業，也是美國海軍 CVM-22B 首度降落於日本大型平甲板艦艇。
此系列演訓為美日雙邊年度演習 ANNUALEX 的一部分，於 10 月 20 至 31 日舉行，由日本海上自衛隊主導、每兩年實施一次。今年焦點在於強化跨國海上合作，包括海上通信戰術、反潛作戰（ASW）、防空作戰（AAW）及海上補給等能力。
本屆演習中，日本方面共出動約 20 艘艦艇（含「加賀號」）及約 20 架航空器；美軍參演裝備則包括神盾驅逐艦「舒普號」（USS Shoup）、提康德羅加級巡洋艦「羅伯特・斯莫爾斯號」（USS Robert Smalls）、P-8A 海神巡邏機、多艘補給艦及美軍潛艦，以及本次登艦的海軍陸戰隊 F-35B 戰機。此外，澳洲、加拿大、法國與紐西蘭等多國海空軍也共同參與。
本次於「加賀號」上執行任務的 F-35B 隸屬美國海軍陸戰隊第一航空聯隊第 12 航空群下的第 242 攻擊戰鬥機中隊（VMFA-242），並由美國兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）船員支援甲板操作。
「加賀號」近年逐步提升 F-35B 運作能力。她於 2024 年 11 月首次與美國海軍陸戰隊進行 F-35B 起降測試；2025 年 8 月則在英國皇家海軍「威爾斯親王號」航空母艦部署印太期間，與英軍 F-35B 共同執行飛行作業。本次演訓為「加賀號」第三度進行 F-35B 相關飛行任務。
日本政府於 2018 年決定讓改裝後的「出雲級」艦艇具備 F-35B 起降能力，以因應中國軍機在太平洋活動頻繁所帶來的安全壓力。「加賀號」改裝工程分兩階段進行：第一階段（2022 年 3 月至 2024 年 3 月）已完成艦艏甲板由梯形改為矩形、並增設耐熱塗層，以承受 F-35B 垂直起降時的高溫排氣；第二階段預計於 2027 年至 2029 年進行，將改造艦內相關設備。
姊妹艦「出雲號」（JS Izumo）也在進行相同升級，預計最快於 2028 年 3 月完成所有改裝作業。
