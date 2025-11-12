加購好消息!!! 買 vivo X300 Pro 只需 $699 即入蔡司長焦增距鏡
文章來源：Qooah.com
對於追求極致影像創作的用戶而言，vivo X300 Pro無疑是近期備受矚目的旗艦級手機。為進一步提升攝影體驗，vivo正式宣布在香港推出專為X300 Pro設計的蔡司長焦增距鏡套裝及專業影像手柄，並同步推出讓準用戶驚喜的預訂換購方案。這項計畫將幫助攝影愛好者以更優惠的價格，組合成功能更加強大的移動攝影裝備。值得關注的是，vivo X300 Pro的定價與上代X200 Pro保持一致，仍為港幣8,998元。
限時加購優惠 拓展光學變焦能力
自2025年11月14日至11月30日期間，於指定通路購買vivo X300 Pro的顧客，可以港幣699元的加購價，換購原建議零售價達港幣1,699元的「vivo X300 Pro蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」。這款專用增距鏡能進一步拓展手機的光學變焦能力，讓用戶輕鬆拉近遠景，捕捉清晰細膩的特寫畫面，充分展現蔡司光學的技術優勢。成功換購的顧客預計可於2026年1月起前往原購買門市領取產品。
專業影像手柄 提升拍攝穩定性
成功換購增距鏡套裝的顧客，還可獨享第二重專屬禮遇。憑有效換購收據正本，可於2026年1月起親臨vivo香港客戶服務中心，以港幣99元的加購價換購原價港幣699元的「vivo X300 Pro PGYTECH專業影像手柄」。這款與知名品牌PGYTECH合作打造的手柄，能大幅提升手機握持穩定度與操控手感，無論拍攝照片或影片，都能獲得更專業、舒適的創作體驗。
保養服務說明 確保用戶權益
此次推出的專屬配件設有清晰的保養安排。「vivo X300 Pro蔡司2.35x長焦增距鏡套裝」不提供保養服務，而「vivo X300 Pro PGYTECH專業影像手柄」則可享受自客戶服務中心購買日起計3個月的產品保養。顧客在換購手柄時，務必領取及妥善保存由vivo發出的正式保養證明書，以確保維修權益。這一系列專屬配件的推出，將進一步強化vivo X300 Pro的攝影能力，為用戶提供更完整的創作解決方案。
