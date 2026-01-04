加起來200歲！胡瓜、檢場、潘若迪出遊 笑料不斷
資深藝人胡瓜主持網路節目，日前邀請到檢場、潘若迪出演，三人年齡加起來已經超過200歲，節目組還特別安排不讓助理跟著出遊，要獨自完成任務，果然狀況百出，笑點不斷，甚至還有網友表示，看著三人出遊，有種在看家中長輩買車票、用3C的既視感。
藝人檢場vs.胡瓜vs.潘若迪：「這幾樓，這是三樓耶，那你出來幹什麼，奇怪你到底是，你有沒有來過你看看，不是你們急著出去幹什麼，我們為什麼要，被一個70歲的老人呼攏，在那邊亂走亂講。」
這麼帥氣走出場，還以為是哪個新男團，不過算一算，原來是超過200歲的百歲旅行團啦，這回胡瓜、檢場、潘若迪上節目沒帶助理，果然狀況百出。
藝人潘若迪vs.檢場vs.胡瓜：「不是進去了嗎奇怪，人家只收100跟500好不好，老先生拿個1000，拿個500，等一下它錢沒退我，拿500它錢還沒進去，要怎麼退你。」
光是要完成用自動販賣機購票的任務，就卡關了，更別說還要搭上正確的纜車。
藝人潘若迪vs.檢場vs.胡瓜：「這是一般好不好，水晶坐這裡，這上面有寫水晶的，對啦水晶坐這裡水晶晶，水晶坐這裡好不好，以前我們出門，都會有家人跟助理，所以我跟你講，不然買個票多麻煩。」
三個老頑童平均年齡67歲，合作出任務，從頭到尾都在拌嘴，就連攝影師都忍不住，笑場好幾次。
藝人胡瓜vs.潘若迪vs.檢場：「夜貓夜貓是什麼東西，什麼夜貓我還死老鼠，你剛才是用哪個搜尋，googlegoogle，不用我跟你講，現在沒有人在問那個，我告訴你。」
團隊忙內潘若迪本來想要秀一秀年輕人愛用的AI，不但被無視瞬間飆出老保母的山東腔。
藝人胡瓜vs.潘若迪vs.檢場：「可以告訴我貓空十大夜景的餐廳嗎，講話哈哈哈哈什麼，它哈哈幹什麼。」
胡瓜的網路節目，這回三人合體爆笑演出，短短兩天就累積72萬次點閱網友笑翻，果然薑還是老的辣，這檢地瓜三人組，一出場就是滿滿笑點。
