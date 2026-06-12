加路蘭庭院分享會13日登場 部落故事結合陶藝表演

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣政府舉辦的「藝起來我家」庭院分享會，今年首場13日在台東市加路蘭的哈匿藝術工作室HANI Studio登場，邀民眾到主人家作客，聽見屬於加路蘭部落、土地與家的故事。

「藝起來我家」庭院分享會明天下午4時30分登場，這場活動以「山海間共敘回憶錄」為主題。

台東縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，「藝起來我家」活動，以在地家戶庭院為舞台，發掘並分享家戶動人故事或地方軼聞，最珍貴的地方，是讓藝術回到生活裡，也讓每一戶人家的故事成為地方文化的一部分。

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她說，今年首場來到加路蘭部落，希望透過主人家的分享與表演團隊的陪伴，讓大家感受到台東山海間最真實、最有溫度的生活力量。

主辦單位台東縣政府文化處藝文推廣科表示，這次家戶主人哈匿老師與阿琺思老師，長年投入陶藝創作與部落文化的保存實踐，空間裡有手作的溫度，也有與土地相伴的日常風景。老師們將以自身生命經驗為線索，帶領大家走進加路蘭的部落記憶、家庭故事與阿美陶文化的生活現場。

文化處表示，不同於制式舞台演出，「藝起來我家」更像是一場在庭院裡自然發生的相聚，大家可以坐下來聽故事、看表演，也在輕鬆歡樂的氣氛中，感受藝術如何從日常生活裡長出來。（編輯：黃名璽）1150612