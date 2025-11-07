加路蘭遊憩區｜台東海岸線 看海聽海感受悠閒綠意 裝置藝術超好拍
「加路蘭遊憩區」是台東海岸線旅行的招牌景點，園區有寬廣的草坪可以感受悠閒的綠意，草坪上還有許多裝置藝術可以拍照，觀景台上可以欣賞海岸美景，是一處令人放鬆心情的好地方。
台東有一種迷人的風采，處處都顯得悠閒而自在，來到「加路蘭遊憩區」一大片草坪呈現的綠意氣息，搭配藍天白雲和遠山景色，讓人感到十分心曠神怡。
「加路蘭遊憩區」令人印象深刻的就是有很多裝置藝術可以拍照，這個作品《我的好朋友》是遊客必拍打卡的點！
我們一直以為是兩條魚，後來才知道這個用漂流木呈現的裝置藝術，是兩隻可愛的河豚呢！
漫步在「加路蘭遊憩區」，也可以看到獨特的生態植物。
每個裝置藝術都超好拍，作品中也蘊藏著作者要表達的意境。
沿著一整排《哭泣的露珠》，可以欣賞到太平洋的景色。
這個以石子和鋼鐵為元素的作品，沿著台東海岸線呈現真的很美。
萬里晴空的天氣，搭配著無敵海景，還可以聆聽到海浪聲呢！
這裡還有一處斜坡觀景平台，有絕佳的視野可以眺望遠山。
在「加路蘭遊憩區」我們看海、聽海，感受自在的綠意，欣賞裝置藝術之美，也拍了不少美照，讓我們度過了悠閒的美好時光。
「加路蘭遊憩區」
地址：台東縣台東市台11線157公里處
電話：089-281530
開放時間：全天候開放
票價：免門票
相關連結
其他人也在看
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰
出國必看！搭飛機別選「這一排」 旅遊達人：會崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
賴清德宣布組觀光國家隊 推2030年國內觀光產值達兆元
總統賴清德今天（7日）出席2025 ITF台北國際旅展開幕致詞表示，政府與民間應團結合作、善用好山好水、美食美景與多元文化；並宣布將組「觀光國家隊」，攜手業界推動台灣整體觀光發展。賴清德指出，去年國內觀光產值已達新台幣8378億元，政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 35 分鐘前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅
迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。中時財經即時 ・ 1 天前
政院拍板「4年投百億」帶動國旅 創造1226億產值
行政院會6日通過 「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in台灣計畫」，115年至118年將投入100.14億元，以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力之觀光地標軸線。交通部觀光署強調，預期所帶動的國旅效益可以增加10％的旅遊人次，創造觀光產值可達1,226億元。中時新聞網 ・ 20 小時前
全球必訪旅遊勝地阿里山 夢幻楓景、磅礡雲海登場
阿里山賓館邀請生態攝影達人黃源明“玩攝阿里山楓紅假期” 【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】連美國〈紐約時報〉和〈國台灣好報 ・ 1 小時前
颱風土石流！ 控遊越南被帶往山區 旅行社：危險行程取消
嘉義縣 / 綜合報導 博羅依颱風9月底侵襲越南，沙壩山區發生土石流、邊坡掏空坍方，有轎車當場被土石沖下山谷，當時就有台灣旅客跟團到了當地，指控硬被帶往沙壩山區，「根本就是在玩命」，甚至還被加收改住飯店的住宿費，控訴旅遊品質很差，對此旅行社台北總公司回應，當時判斷山區有危險的行程，都在徵得旅客同意下取消變更，額外加收的住宿費用也已經退還。9月29日，颱風「博羅依」侵襲越南，山區下大雨邊坡路基掏空，轎車往前開下一秒，山壁土石崩落往下直沖，前車根本沒有反應時間，連人帶車被沖下山谷，驚悚一刻，後方旅客嚇壞了趕緊倒車逃命，有台灣旅客跟團到當地，行程被取消沒經過這條路，但看到當地災情，讓她嚇壞了。旅客參加的是知名旅行社，北越河內6日遊，總共23人，每人團費4萬，旅客說，出發前就知道有颱風，詢問旅行社說不影響，到了當地，天氣驟變，最後只玩到兩天，他們9月28日飛，隔天「博羅依」就登陸越南，第二天行程改逛室內，第三天山區土石流，行程也取消變更，當晚原本要搭過夜火車，改住飯店，第四天再前往下龍灣，旅客不滿指控，還要被加收住宿費。致電給台北總公司詢問表示，第一天到越南只下小雨，平安抵達飯店，但當晚開始下暴雨影響路況，後來判定有危險崩山的行程，都取消變更，額外住宿費也已經退給客人，颱風天的越南行，旅客有了不愉快的經驗，消保官提醒，若雙方爭議無法協調，可向品保協會申訴。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
ITF台北旅展最殺優惠！長汎假期「普發一萬」放大術 加碼各國旅遊優惠
年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」將於7日（五）至10日（一），在台北南港展覽館登場。「長榮航空直營旅行社－長汎假期（展區編號J2116）」推出本年度最「鈔」值的旅遊優惠，不論是寒假春節旺季，或是季節熱銷行程，都祭出破盤優惠，要讓大家成為旅遊精省達人！中時財經即時 ・ 15 小時前
政院拍板 4年投入百億拚國旅
國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。中時新聞網 ・ 8 小時前
就醫、奔喪不用再搶票！11／11起華信留機位 保澎湖居民急需
近期澎湖航線搭機需求攀升，澎湖地方多次向交通部反映盼保留機位給當地民眾，協助緊急返台、就醫等需求，華信航空表示，將自11月11日起啟動澎湖機位保留。中時新聞網 ・ 22 小時前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......風傳媒 ・ 1 小時前
《經濟》政院拍板 4年投入百億拚國旅
【時報-台北電】國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。 「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」預計4年投注100.14億元經費，以「北回之巔」和「微笑南灣」為2大主軸，整合交通部觀光署阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與內政部國家公園署玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」。 觀光署指出，此計畫會以「三部曲」為願景，首部曲為嘉義，二部曲為澎湖與南灣，三部曲為花東、玉里，116年前完成第一階段亮點建設，117年完成各項亮點建設。以10大亮點建設計畫形塑北回歸線帶狀旅遊具國際吸引力的觀光地標軸線。預期可增加10％國內旅遊人次，創造1226億元觀光產值。 卓榮泰昨要求交通部觀光署加速推動計畫，也要求交通部將景點設施維護、老街過度商業化、商品高度重時報資訊 ・ 4 小時前
響應普發一萬元 高雄福華推「Smile One尊爵海陸・一泊二食」住房專案
政府普發一萬元政策正式上路，帶動民眾規劃旅遊與消費的熱潮，高雄福華大飯店自11月10日起推出「Smile One尊爵海陸・一泊二食」住房專案，以「10,000元入住尊爵套房、10,000元吃住一次搞定」的超值優惠吸引旅客，兼顧住宿舒適與餐飲饗宴。凡入住即可享受精緻早餐，並加碼贈送Smile One精緻涮涮鍋海陸尊饗套餐，雙人或家庭出遊皆可體驗豪華舒適與頂級美味。中時財經即時 ・ 19 小時前
颱風天飛機延誤或停飛、民宿不退費怎麼辦？旅遊不便險可以理賠嗎？
颱風來襲，出國旅遊飛機航班延誤、停飛怎麼辦？如果在國內旅遊想申請退費可以嗎？民宿不退該如何自保？旅遊不便險又該如何申請？Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解。Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 年前
秒飛日本楓紅鳥居浪漫大景！銀杏林波波草同賞10大美拍範本
楓紅,楓葉,銀杏,波波草,南投縣,南投景點,南投楓葉,杉林溪 秒飛日本賞楓景點在這裡！「杉林溪森林生態渡假園區」種有超過3000棵楓葉，10月下旬至11月不僅能賞楓紅同框日式鳥居美景，同期還可賞金黃銀杏林及可愛波波草，快將10大美拍範本筆記起來，找個好天氣上山賞景！景點+ ・ 1 天前
捷星日本航空12月18日首航高雄-東京航線 祭2998低價吸客
捷星日本航空確定將於12月18日首航高雄-東京（成田）航線，機票即日起開賣，單程最低票價2998元起，且免收燃油附加費。捷星航空總公司位於千葉縣成田巿，是知名的廉航，由日本航空（50%）、澳洲航空（33.3%）和東京世紀租賃公司（16.7%）合資經營，該公司CEO田中正和於9月底拜會高雄市長陳其邁，自由時報 ・ 2 小時前
東北角秋遊芒花季即日起登場 東北角玩樂遊「套裝」！
東北角秋遊芒花季即日起登場東北角玩樂遊「套裝」！【旅遊經廖晨光報導】秋意漸濃，銀白的芒花隨風搖曳，又旅遊經 ・ 1 天前
新社花海暨花毯節11/8登場 省時省荷包交通攻略
【記者陳世長台中報導】新社花海暨台中國際花毯節將於11月8日繽紛揭幕，會場周邊道路將進行交通管制，時間自11月8日至11月30日止，請用路人遵循牌面及交管人員指引。活動預期湧入眾多賞花人潮，台中市政府...自立晚報 ・ 17 小時前
〈 中華旅遊 〉日月潭搭纜車 春遊九族櫻花祭
記者林怡孜∕台南報導 迎接櫻花盛開的春季旅遊旺季，中華旅行社特別推出日月潭九族櫻花二…中華日報 ・ 1 天前
冬天怎麼玩？沖繩海麗客蘭尼恆溫泳池ｘ夢幻池畔小屋大獲好評！
繼去年大受好評，沖繩海麗客蘭尼將於2025/12/1至2026/3/15期間限定推出「永恆冬日泳池專案」。七逗旅遊網 ・ 1 天前