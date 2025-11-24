[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

為加速推動「溪北糖鐵五分車地方創生計劃」，立法委員陳亭妃近日再度邀集多個中央部會包括國發會、交通部、經濟部、文化部與台糖公司等單位召開會議，除了整合中央與地方進度，會中更確認了計畫可行性評估規劃的下一步，並成功爭取將相關經費由交通部鐵道基金來支應 。此計畫目標是將溪北地區從「經過的地方」轉變為「會留下回憶的地方」 。

加速催生溪北糖鐵五分車創生計畫 核心糖廠將朝親子科技體驗方向規劃。（圖／陳亭妃辦公室）

鐵道基金挹注 可行性評估規劃經費有著落

陳亭妃委員指出，溪北糖鐵五分車地方創生計劃從無到有已歷經六年 。上月底，立法院經濟委員會曾針對計畫的五大瓶頸及市府提案期程在台南召開會議，並決議由市府召開整合會議，國發會需全力協助計畫的完成 。

然而，後續台南市政府於11月7日召開協調工作會議後，可行性評估規劃經費卻一度無著落 。為了解決此經費問題，陳亭妃委員再度召開協調會 。會中已進一步確認將由台南市政府向交通部提出申請，而相關的可行性評估規劃經費，則爭取由交通部鐵道基金支應 。

新營糖廠將強化開發 建議朝親子共融與科技體驗辦理

在新營糖廠的開發規劃方面，陳亭妃委員爭取強化其規劃方向，建議未來朝向親子共融並結合科技體驗的方式辦理 。此一規劃將成為溪北地區發展的重要亮點 。

