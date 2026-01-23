加速公共建設開發 中市府都發局：訂定免辦建築執照處理原則

20260122203500_0_97e247

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為提升公共設施建設效率並兼顧公益與公共使用需求，台中市政府持續檢討相關建築管理規定，都發局依據台中市建築管理自治條例，訂定「台中市建築物或雜項工作物免辦建築執照處理原則」，針對部分簡易公共設施簡化申請程序，期能加速公共建設推動，打造更便利、友善的城市公共空間。

都發局說明，台中市政府為使建築物或雜項工作物之免辦建築執照事項有所遵循，依台中市建築管理自治條例第63條第3項規定，訂定「台中市建築物或雜項工作物免辦建築執照處理原則」，使部分簡易公共設施申請程序更為簡便，加速台中市公共建設開發。

依據處理原則第二點規定，基於公益及公共使用之目的，用地主管機關於都市計畫區或非都市土地之公共設施用地，興建6平方公尺之路外停車場附屬票亭、60平方公尺以下且簷高6公尺以下之涼亭及遮陰設施，或高度4.5公尺以下之花架，經目的事業主管機關許可者，得免辦建築執照。

都發局指出，申請免辦理建築執照者僅需於施工前檢附使用計畫書，及於竣工後檢附相關書圖文件報市府都市發展局備查，即可完成申請程序。相較於一般建築物或雜項工作物需申請建造執照後，方得興建，並於竣工後申請使用執照之一般程序，處理原則可加速公共建設申請速度，以促進台中市於公園、廣場等公共設施用地，創造更友善、更貼心的公共環境。