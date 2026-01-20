加速去化！國土署拍板台中港增設暫置場 年底再釋143萬方填海空間

營建土方去化問題在全台爆發，國土署宣布將提供台中港區5公頃土地作為暫置區。資料照



營建剩餘土方去化難題未解，地方民代昨日偕同台中市營造產業公會召開協調會。內政部國土管理署今（1/20）日表示，經跨部會協調，台灣港務公司將提供台中港區5公頃土地作為暫置區，並獲市府同意立即啟動管理研議，以解燃眉之急，年底台中港填海造陸計畫將可再提供143萬立方公尺收容能量，並搭配「擴增量能、簡化流程、GPS雙軌並行」等配套策略，呼籲市府轄管10場土資場處，以回應在地業者訴求。

國民黨立委楊瓊瓔昨日召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，邀集內政部國土署、台中市政府都發局、港務公司、營造公會、建築公會、剩餘土方處理業者等，多數與會人員直指新制倉促上路、毫無配套，地方措手不及，導致許多營建工程停擺。

國土管理署說明，2025年台中市營建剩餘土石方產出量計658萬立方公尺，其中446萬立方公尺因其地質構造大多屬卵礫石層，經濟價值較高，有7成依據「台中市營建剩餘土石方自治條例」規定直接進行交易利用。

至於剩餘待處理的營建剩餘土石方共計212萬立方公尺，國土署表示，除了可從鄰近縣市的苗栗縣及新竹縣填埋型土資場進行最終填埋使用外，現在又新增台中港的臨時暫置配套措施，並能透過營建產出物跨局處推動平台，盤點轄內工程及市有土地提供暫置及去化使用，未來也可銜接大型需土工程，落實土方資源循環再利用。

國土署指出，行政院先前跨部會合作擴展台中港填海造陸計畫，預計今年底可以開始收容營建剩餘土石方，共可收容達143萬立方公尺。昨日會中除了就「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等三項配套策略進行說明，現行施工中的案件，如有土方暫置需求，可依規定向地方申請，即可進行土方暫置，但務必做好相關管理措施，維護公共安全。

國土署強調，因應土方新制有提供地方政府土方暫置、設立公有土資場或調度中心的需求，行政院去年核定營建剩餘土石方最終去化規劃方案，盤點全國土石方最終去化處理量能，請台中市政府依據內政部提供的公有土地清冊，積極協調國營事業土地或閒置工業區作為土方暫置使用及提供長期合法的土方去處，以確保國土及產業永續發展。

