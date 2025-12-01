加速台南均衡發展 議員陳昆和建議將捷運深綠線延伸至新營





城市的發展首重交通，交通發展則要有長遠且宏觀的眼光，才能因應城市長治久安的發展需求。為了台南市南北均衡及未來發展，市議員陳昆和於市政總質詢時，建請市府規畫將捷運深綠線延伸至新營。如能規畫興建，待完成後，可串連嘉科、南科及高科等3個科學園區，台南位於科技重要紐帶，發展可期。由於黃市長將於明年卸任，如能早日提出規畫案，屆時發展起來，政績可留台南青史。

台南是六都中唯一還沒有捷運的直轄市，2022年交通部核備台南整體捷運路網共6條路線，包含第一期藍線、藍線延伸線、綠線、紅線、深綠線及黃線。 2025年5月，台南市議會通過捷運深綠線可行性研究報告，市府提送交通部爭取加速審查，讓台南捷運路網邁出關鍵一步。

目前台南捷運深綠線規畫案，路線全長約21.3公里，串聯南科與沙崙綠能科學城，採高架跨座式單軌系統，沿高鐵橋下往北延伸，行經歸仁、永康、新化、新市、南科，終點銜接台鐵善化站，規劃設置14座車站及1座善化機廠，終點接台鐵善化站，工程預算估逾938.62億元。

陳昆和議員建議黃偉哲市長透過先進捷運系統，優先規畫把深綠線跨越曾文溪到新營、後壁，達到溪北、溪南均衡發展。陳昆和說，台南是南部最重要的高科技產業核心區，交通建設應以服務高科技產業的發展為主要目標，無論是道路、橋樑或大眾運輸，都必須優先服務高科技產業的通勤者、企業家及學術界人士。台南需要以產業為中心、打破地域限制的高效能交通網絡。

陳昆和議員表示，為了溪北溪南均衡發展，一定要深綠線跨過曾文溪，延伸至後壁再接嘉義太保，因為嘉義市已有規畫輕軌，未來共構，就可往南延伸到高雄、屏東。國發會的國土規畫，北都是台北，中都是台中，南都是高雄，但台南是古都又有科技。如果能延伸到溪北並與太保相連，佳里、學甲民眾不用到太保，也不必到沙崙，搭捷運就可抵達高鐵站，地方也不會被邊緣化。

台南市的規劃眼光應是直轄市而不是直轄縣，把直轄市規畫成溪南溪北不均衡發展，這樣的眼光令人不敢苟同。陳昆和議員建議，過去中央跟地方都缺乏長遠規畫的眼光，就由市府來檢討，考慮提出新的建議案，讓台南有機會成為南部發展的重心，因為南科、沙崙未來是科技重心，如能以大步向前、看見未來的信念執行，台南市的未來發展可期，政績也會名留青史。

