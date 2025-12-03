加速在野合進程？ 白徵召陳琬惠戰宜蘭 藍：會上盤好菜

民眾黨搶先徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。（圖／東森新聞）





面對2026九合一選舉，藍白都有共識要合作，但民眾黨搶先徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨組發會主委李哲華表示，離選舉還有很長一段時間，與其把菜強端出來，不如先把素材都準備好，好好上一盤好菜，比較重要。

民眾黨主席黃國昌：「你遞給我，是要我先講是不是，當然我要遵照主席的意思。」

聽到藍白合關鍵問題，兩人麥克風推來推去，民眾黨主席黃國昌露出謎之微笑，接著給出答案。

民眾黨主席黃國昌：「跟中國國民黨，正式坐下來，討論這件事情以前，我們不會有太多太強的預設。」

不甩國民黨腳步，民眾黨搶先宣布，徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，怎麼跟藍營怎麼合作，先不用說，反正先推人再說。

前立委（眾）陳琬惠：「希望可以用協調的方式，我們都會在這個階段，大家各自去努力，那至於方法是什麼，那就交給中央他們，兩邊高層去做相關的討論。」

立委（國）吳宗憲：「藍白一定要整合，都是講這樣，然後都說藍白分裂的話，其實就中了民進黨的詭計，我當然是心裡完全是希望，在野能夠整合。」

民眾黨用的是徵召，還有但書，最終共推最強候選人是保有退路嗎?，但白營鳴槍起跑，藍營還在原地踏步。2026選戰，民眾黨叫牌等國民黨出牌，但兩黨誰主導整合腳步，現在只見白想比藍搶先一步。

國民黨組發會主委李哲華：「不用去太擔心說，那個時程的問題，與其要強出把菜端出來，還不如先把素材，把材料都準備好，好好上一盤好菜比較重要。」

國民黨預計12月中完成首波提名，相對單純的選區包含台北、桃園等，但許多首長還在進行議會備詢，時程還有可能調整，至於需要競合縣市恐怕還會更晚。要吃到國民黨上的菜，只怕顧客還要再餓肚子。

