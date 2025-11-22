加速基隆信義市場改建！中繼市場12月發包
基隆市信義市場啟用超過半世紀，有意透過都更方式招商改建。基隆市政府表示，中繼市場相關設施整建將在12月發包，預估明年底前攤商就可進駐。議員要求市府儘速完成交通動線與安全規畫，基隆市長謝國樑允諾加緊腳步，會配合攤商搬遷同步推動招商，也會納入周邊市有地整體開發。
信義市場是許多市民採買食物、日用品的重點市場，自民國62年2月完工啟用以來，迄今已經52年，超過了半世紀。正因啟用時間已久，市場大樓內的設施老舊、混凝土剝落，也多為人所詬病。
基隆市政府打算以公辦都更方式改建綜合大樓，為讓民眾能夠不用改變消費習慣，市府也特別向基隆港務分公司租用位於信義市場斜對面的航港育成中心作為中繼市場。
民進黨籍議員陳軍佐要求市府說明中繼市場開放時程、交通動線與安全規畫，並要求市府將周邊老宅也納入整體開發，兼顧公共空間、商業機能與在地生活需求，帶動舊城區再生。
產業發展處長蔡馥嚀表示，今年9月與攤商會商協調，取得共識，信義市場原有201攤，其中有62攤選擇退場、有45攤則選擇暫停營業，僅有94攤表示會進駐中繼市場。
中繼市場1樓規畫為生鮮店舖、2樓飲食乾貨區，已經進行細部設計階段，預計今年12月發包施工進行相關設施整建。蔡馥嚀說，若一切順利，可望在明年底前，攤商就可進駐信義中繼市場。至於退場的攤商，市府將協助安置或補助退場金。
都發處長謝孝昆則表示，未來公辦都更後的信義市場，除於1、2樓作為市場使用外，也會納入客家文化會館等周邊市有土地進行整體開發，基地面積約1300坪，攤商進駐中繼市場後，便會同步推動招商作業，期望加速帶動周邊環境更新。
其他人也在看
基隆明年舉債攀升 議員質疑財政紀律倒退
基隆市議會今天開始審查基隆市2026年總預算，歲出260億餘元、歲入237億餘元，明年增加舉債22億元，市議員指市長謝國樑承諾不新增債務，擔心造成財政紀律倒退。基隆市政府表示，由於中央補助款持續處於變動狀態，為弭平歲出與歲入，會根據資金狀況調度舉債額度。自由時報 ・ 1 天前
基隆仁愛之家將轉型社福園區 議員建議打造長照衛政大樓
基隆市立仁愛之家目前僅養護大樓營運，其餘老舊房舍因年久失修，院民已移轉他處安置，市府將採BOT（興建、營運、移轉）+ROT（重建、營運、移轉）模式轉型為社會福利綜合園區，已上網公告招商。議員建議將衛生局與長照所等單位一併整合進園區，打造完整的「基隆長照衛政大樓」。謝國樑表示可納入未來規劃。自由時報 ・ 19 小時前
原民親子樂樂棒球賽擴大舉行 基隆打造文化共融運動城市
記者鄭鈞云／基隆報導 基隆市第四屆「原民親子樂樂棒球賽」二十二日上午於基隆大武崙市立…中華日報 ・ 11 小時前
鴻海董事長劉揚偉：擴大美國AI佈局因應關稅變局，透過「在地製造」強化競爭優勢
鴻海科技集團 (Foxconn) 於今日 (11/21) 舉辦的 HHTD25 鴻海科技日上，除了展示多款電動車與 AI 基礎設施外，董事長劉揚偉也針對外界關注的美國關稅議題、AI 技術佈局，以及日本電動車市場策略做出了回應。劉揚偉強調，鴻海擁有全球最完整的供應鏈佈局，面對地緣政治與關稅變化，將透過「在地製造」 (Made in Local策略，特別是強化在美國的 AI 基礎設施生產能力來因應。Mashdigi ・ 1 天前
高雄搶攻普發商機！市府祭多重優惠 耶誕X演唱會X媽祖遶境全到位
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長陳其邁今（21）日在議會針對普發現金一萬元是否推出加碼措施進行回應，表示市台灣好報 ・ 1 天前
瑞芳警、基隆地檢署聯合宣導反毒、防詐及司法意見座談
記者蔡琇惠／新北報導 新北市雙溪區昨(21)日下午召開里長及里幹事聯繫會報，區長與各…中華日報 ・ 8 小時前
陳其邁議會受訪 談普發一萬加碼活動 (圖)
高雄市長陳其邁（圖）21日在高雄市議會接受媒體聯訪，就普發現金一萬元加碼活動表示，規劃在農曆年前陸續推出。中央社 ・ 1 天前
遭控「惡鄰」不忍了！ 楊宗緯報警提告：相信所有行為都會帶來相應後果
藝人楊宗緯近日遭爆，返台休養期間當上大樓主委，不只放任家人占用公共空間、破壞公物，更傳出家人隨地便溺，遭住戶痛批全家都是惡鄰居，楊宗緯隨後也駁斥報導；昨(20)日又二度發聲，透露已報案提告，表示尊重每...華視 ・ 1 天前
基隆退休族遭詐！出發前日突喊卡「熊出沒」 旅行社竟從未訂機票
一群基隆退休人員遭遇旅遊詐騙，憤而向警方報案。這些民眾信任「耐斯旅行社」，提前繳清日本東北旅遊團費，卻在出發前一天被告知因「日本有熊出沒」而取消行程。更令人氣憤的是，旅行社不僅未退還費用，據指控甚至根本沒有訂購機票。共有26名受害者，多為退休族群，總受騙金額高達97萬5000元，受害者現已集體報案，並希望提醒其他民眾提高警覺。TVBS新聞網 ・ 1 天前
行前日本遊突取消 基隆26民眾控遭旅行社騙近百萬
旅行社詐騙案要提醒大家小心了，基隆市有多位民眾到警局報案，指控一名蕭姓女子因為長期招攬旅遊團，讓他們不疑有他，報名參加這個月7日的日本東北旅遊，全額團費97萬多元，都已經事前繳清，卻在行程前一天，被以...華視 ・ 18 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 22 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 14 小時前