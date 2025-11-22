加速基隆信義市場改建！中繼市場12月發包

基隆市信義市場啟用迄今已經超過半個世紀，市府打算推動公辦都更改建。中繼市場就在原址斜對面，預估明年底前攤商可望進駐中繼市場。圖為信義市場現址。（張志康攝）

基隆市信義市場啟用超過半世紀，有意透過都更方式招商改建。基隆市政府表示，中繼市場相關設施整建將在12月發包，預估明年底前攤商就可進駐。議員要求市府儘速完成交通動線與安全規畫，基隆市長謝國樑允諾加緊腳步，會配合攤商搬遷同步推動招商，也會納入周邊市有地整體開發。

信義市場是許多市民採買食物、日用品的重點市場，自民國62年2月完工啟用以來，迄今已經52年，超過了半世紀。正因啟用時間已久，市場大樓內的設施老舊、混凝土剝落，也多為人所詬病。

基隆市信義市場啟用迄今已經超過半個世紀，市府打算推動公辦都更改建。中繼市場就在原址斜對面，預估明年底前攤商可望進駐中繼市場。圖為中繼市場預定地。（張志康攝）

基隆市政府打算以公辦都更方式改建綜合大樓，為讓民眾能夠不用改變消費習慣，市府也特別向基隆港務分公司租用位於信義市場斜對面的航港育成中心作為中繼市場。

民進黨籍議員陳軍佐要求市府說明中繼市場開放時程、交通動線與安全規畫，並要求市府將周邊老宅也納入整體開發，兼顧公共空間、商業機能與在地生活需求，帶動舊城區再生。

產業發展處長蔡馥嚀表示，今年9月與攤商會商協調，取得共識，信義市場原有201攤，其中有62攤選擇退場、有45攤則選擇暫停營業，僅有94攤表示會進駐中繼市場。

中繼市場1樓規畫為生鮮店舖、2樓飲食乾貨區，已經進行細部設計階段，預計今年12月發包施工進行相關設施整建。蔡馥嚀說，若一切順利，可望在明年底前，攤商就可進駐信義中繼市場。至於退場的攤商，市府將協助安置或補助退場金。

都發處長謝孝昆則表示，未來公辦都更後的信義市場，除於1、2樓作為市場使用外，也會納入客家文化會館等周邊市有土地進行整體開發，基地面積約1300坪，攤商進駐中繼市場後，便會同步推動招商作業，期望加速帶動周邊環境更新。

