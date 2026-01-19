加速奪島計畫? 1千4百艘中漁船排成320公里長牆 長度直逼台灣

《紐約時報》直言，中國已將「民用與軍用混編」操作推向極致，幾乎不再刻意掩飾其戰略用途。 圖:翻攝自X帳號@cuichenghao7

[Newtalk新聞] 近期東海海域出現罕見動態。多個開源情報與外媒分析指出，中國在短短數週內，兩度動員上千艘漁船於東海集結，隊形高度一致、規模空前，被形容為「海上浮動屏障」，引發台海安全高度關注。

X 帳號 @POMTQ 分析指出，去年12月底，約 2,000 艘中國漁船突然中止日常捕撈活動，在東海迅速集結，排列成兩條平行長列，每條長度約 467 公里，整體構成一個巨大的「倒 L 型」陣列。該船陣密度極高，宛如一道可移動的海上屏障，展現高度協同能力。

廣告 廣告

僅隔數週，今年 1 月中旬，又有約 1,400 艘漁船於相同海域集結，這次改以矩形陣型排列，綿延超過 320 公里。船舶軌跡資料顯示，相關行動高度統一，已對周邊商船航行造成實質影響，部分貨輪被迫減速、繞道或小心穿越船陣。

今年 1 月中旬，又有約 1,400 艘漁船於相同海域集結，這次改以矩形陣型排列，綿延超過 320 公里。 圖:翻攝自X帳號@cuichenghao7

《紐約時報》報導形容，這並非單純的漁業行為，而是一次大規模「海上民兵」演練。報導指出，中國悄然動用數百至上千艘民用漁船，進行類似封鎖航道的協同行動，形成長達 321 公里的浮動屏障。

分析指出，這類船群密度足以阻斷航線、干擾雷達判讀，在實戰情境下，甚至可作為飛彈與魚雷的「誘餌目標」，迫使對手在大量平民船隻與潛在軍事威脅之間陷入兩難。

《紐約時報》直言，中國已將「民用與軍用混編」操作推向極致，幾乎不再刻意掩飾其戰略用途。

報導指出，這類由受過軍事訓練船員操作的漁船，正是中國長期發展的「海上民兵」力量，能在非戰爭狀態下迅速動員，達成監控、阻擋、施壓等多重目的。

《紐約時報》報導形容，這並非單純的漁業行為，而是一次大規模「海上民兵」演練。 圖:翻攝自X帳號@POMTQ

在東海這類高度敏感水域，此舉被視為一種灰色地帶作戰手段，既可強化實際控制，又能在發生摩擦時主張「民船行動」，在外交與輿論層面取得空間。

外界也關注，類似模式未來是否會被複製至台海或南海，成為衝突前期的「低烈度先行部隊」。

在區域局勢升溫之際，中國解放軍亦同步針對美軍動態表態。解放軍發言人週六證實，美軍神盾艦 「約翰・菲恩」號 與海洋調查船 「瑪麗・西爾斯」號 於 1 月 16 日至 17 日 通過台灣海峽，東部戰區已組織海空兵力全程跟監警戒，並稱「有效應對處置」。

發言人強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全與區域和平穩定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》全國出賣他一人! 馬杜洛眾叛親離 政治盟友、軍方、友邦都背叛

謝步智觀點》美軍若侵格陵蘭 北約就此滅亡! 川普有「這4種」併吞方式