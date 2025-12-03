加速家園重建工作！臺南市啟動發放中央加發「丹娜絲風災加速重整家園補助金」 協助市民儘速恢復日常生活

風災留下的痕跡仍清晰可見，市民捲起袖子分工整理，只為讓家園儘早恢復原貌。為協助受丹娜絲颱風影響的災民加速重建家園，臺南市政府配合中央政策撥付家園復原慰助金、弱勢戶生活支持補助金、修繕補助、媒合修繕簽約獎勵金及拆除補助等多項措施，啟動「加速重整家園補助金」撥付作業，不分屋損面積，一般戶每戶發放2萬元，希望能有效減輕民眾自行修繕的負擔，加快家園復原工作。

市府配合中央政策 儘速協助市民重建家園

廣告 廣告

臺南市長黃偉哲表示，市府全力配合中央政策，落實「補助從速、程序從簡」原則，加速補助金撥付，鼓勵民眾儘速修繕受損房屋，也持續進行廢棄物清運及基礎設施修復等作業，期盼在最短時間內儘快協助市民恢復日常生活。





符合資格者加發每戶2萬元「加速重整家園補助金」

民政局指出，因應中央修正「丹娜絲風災家園復原民宅修繕、災屋拆除及媒合補助金專案」，針對未參與政府媒合修繕平台、選擇自行修繕，且原已符合家園復原慰助金資格之臺南市受災戶，市府將依規定加發一般戶每戶2萬元「加速重整家園補助金」。民眾只要完成自行修繕並填妥切結書，即可直接入帳，不需再額外提出申請，簡化程序並縮短等待時間，各區公所收到公文後已陸續展開發放作業。

臺南各區公所已陸續展開發放作業



增設多元管道 提高受理便利性

此外，有關加速重整家園補助金切結書之發放與回收，將由區公所視需要安排下里方式協助辦理，或增設假日收件、親送公所等多元管道，提高受理彈性與便利性。如有任何疑問，民眾可逕向所轄區公所洽詢，確保每戶符合資格家庭順利領取補助金，加速修繕工作。

（臺南市政府廣告，圖片來源：臺南市政府民政局）

更多放言報導

投資南臺灣正當時！七股科技工業區釋出9公頃土地，啟動「租售雙軌」機制，加速帶動北臺南產業聚落成形

颱風豪雨重創生計！臺南市率先全國啟動「慰助金申請與核撥」作業，加速店家復原腳步