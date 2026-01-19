加速彰化漁港轉型升級 縣府公開招商引資強化開發

加速「彰化漁港」轉型升級，彰化縣政府公開招商引資強化開發。（圖：彰化縣政府提供）

彰化縣政府為加速「彰化漁港」轉型升級，特別啟動「民間自行規劃申請參與彰化漁港ROT暨BOT案」計畫，希望公私協力，引進具有專業能力與創新思維民間投資團隊，結合港區管理服務中心、船舶維修保養中心、能源休閒與商業機能，一起努力打造「海洋休閒園區」！（李河錫報導）

耗費10年、耗資數億元所打造的「彰化漁港」，終於在去年度完成建港啟用；彰化縣政府，為提升整體港區服務機能與觀光休閒價值，特別啟動「民間自行規劃申請參與彰化漁港ROT暨BOT案」招商計畫；縣府農業處長郭至善表示，這項招商計畫是以現有彰化漁港「能源專用區」、超過5公頃以上面積為主體，規劃有擴建運維碼頭、增建行政服務中心大樓及船舶維修保養中心，除了整合運維碼頭維護管理、離岸風電運維廠商運補倉儲與公共服務機能外，同時將導入休閒海域及周邊附屬設施開發，含發展海洋休憩、觀光遊憩、特色餐飲、展售空間及相關商業服務等，期許未來和漁港營運相結合，創造穩定人流與多元收益來源，藉以提升整體投資效益。

加速「彰化漁港」整體開發，彰化縣政府推出「彰化漁港ROT暨BOT開發案」，公開招商引資。（圖：彰化縣政府提供）

負責招商的縣府經綠處則也強調，「彰化漁港ROT暨BOT案」具備有3大招商優勢：分別是，1.多元開發彈性：結合行政服務中心、休閒海域與商業服務，具備複合式經營可能。2.公私協力降低風險：政府提供政策支持與基礎條件，民間引入專業經營。3.穩定人流與收益模式：行政服務、觀光遊憩與商業活動相互帶動，創造長期營運價值；彰化縣政府誠摯邀請具備公共建設、港區經營、觀光休閒或商業開發經驗等優質民間投資人踴躍參與，攜手打造彰化漁港成為中部具代表性的海洋休閒與產業發展新亮點，共創政府、企業與地方共榮的永續未來。

本案採民間參與公共建設方式辦理，民間投資人可依營運規劃取得合理經營年期最長50年，並享有長期穩定經營5公頃以上空間，有效降低投資風險，提升整體投資吸引力。「更多『民間自行規劃申請參與彰化漁港ROT暨BOT案』招商規劃，歡迎上促進民間參與公共建設資訊網查詢公告內容(https://reurl.cc/9b9dOd)。 」