加速從寬受理豬肉攤商補助申請 高市府全面造冊

為減緩非洲豬瘟疫情禁宰禁運對傳統市場豬肉攤營運造成的衝擊，經濟部已說明將從寬認定，不限公民有零售市場、攤販集中場專營販售生鮮豬肉攤商；高市府經發局已完成公民有市場、攤集場造冊，並於上週啟動從寬造冊，為加速受理豬肉攤商補助申請，民政局將共同協助經發局，盡速將於營業禁宰期間造成營業損失之攤商全盤造冊納入補助對象，近期已全數完成公民有市場、攤集場造冊，將陸續函送經濟部審核中。

經發局今(廿九)日強調，經濟部提出從寬豬肉攤商營業損失補助申請後，已主動派員至各市場協助各場管理單位及豬肉攤商提出申請，並針對市場範圍外及個別營業之生鮮豬肉攤商進行造冊，未來民政局也會協助經發局，加快整體受理作業。

廣告 廣告

經發局指出，高雄市市場及攤販集中場範圍外之生鮮豬肉攤商，如有加入高雄市直轄市家畜肉類商業同業公會、高雄市家畜肉類商業同業公會、高雄市屠宰業職業工會及高雄縣屠宰業職業工會會員者，將會由公/工會統一造冊，送交經濟發展局彙整後轉請經濟部審核；沒有加入公/工會的生鮮豬肉攤商，則採個案方式受理申請，請申請人以郵寄或親送區公所或者經發局方式，向經濟發展局市場管理處提出（地址：八○二七二一高雄市苓雅區四維三路二號，經濟發展局市場管理處收），信封請註明「非洲豬瘟生鮮豬肉攤商補助申請」，申請期限至十二月十九日止，以郵戳為憑，後續經高市府造冊並通過經濟部審核者，每攤補助三萬元。

經發局提醒，申請人除依照經濟部公告申請表格（https://www.aoc.gov.tw/showPublic/523）填寫外，營業證明亦可提供合格肉品進貨證明（於九月一日起至十月卅一日期間任一日，可追溯來源之屠宰證明單或經營者進銷貨單等）；這次造冊申請攤商，後續將列為高市府食安及疫情專案分工之列管對象，由警察、消防、衛生、環保、民政、農業及經發局等高市府相關權責機關不定期查察，以維護市場供應安全與消費者權益。

若有疑問可撥打市場管理處電話○七-三三六八三三三分機三七六五洽詢。