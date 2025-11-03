加速恢復河防安全 水利署全力啟動馬太鞍溪災後疏濬

經濟部水利署因應今年九月二十三日花蓮馬太鞍溪堰塞湖於樺加沙颱風期間發生溢流，造成下游嚴重淤積，為防範後續豪雨再度引發災害，水利署已全力啟動災後緊急疏濬作業，動員全國各河川所屬單位全力投入疏濬工作。

水利署指出，於堰塞湖溢流前馬太鞍溪河道可達通洪保護標準，一一四年已許可花蓮縣政府採公共造產機制共同推動疏濬四十五萬方，該方式係依標準作業規範執行，兼顧河防安全及地方產業發展。惟據林業保育署表示堰塞湖潰決後，天然壩體積約一.一億立方公尺，溢流口左岸尚有約一億立方公尺的土砂堆積在坡面。因此，下游河道潛在風險仍高，為加速恢復河川通洪能力，已全力趕辦疏濬作業。

水利署指出，為確保工程進度，水利署每日密切監控各工區進度，並加強機具人力調度。每日出工約四五○人、挖土機八十台、砂石車接近三百台，每日疏濬量高達七萬方以上。

第一階段馬太鞍溪河道疏濬工程已於十月八日開工，截至十月三十日馬太鞍溪疏濬已執行一○八萬方，超前目標。並由民間協力疏濬，已標售四十萬方將於十一月開始執行，加速土方去化將持續辦理。水利署強調，疏濬作業以河防安全優先，維護民眾生命財產為首要，會全力以赴加緊趕辦。

