加速打造台灣之盾！賴清德：將引進新興戰力

▲賴清德表示，將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」。（圖／記者陳明安攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（25）日主持將官晉任授階致詞時表示，國軍近年來陸續籌獲M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓國家的防衛更具深度與韌性。

總統賴清德上午主持將官晉任授階典禮，並由總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄陪同。

賴清德首先向榮升的將軍，致上誠摯的祝福，他說，「晉任」象徵新的責任與新的起點，更代表國家對各位多年努力的肯定，期盼各位秉持初衷、持續精進，並打破形式主義的框架，帶領官兵專注於戰備訓練，提升組織效能。

賴清德分別恭喜侯嘉倫、陳宏詩、尹昌榮、黃超政，四位晉任中將，在「聯兵旅戰術對抗操演」、 「戍衛元首安全」、「武器裝備籌獲」、以及「友盟國家軍事交流合作專案」等任務，都充分展現高階將領的專業與格局，表現傑出。

賴清德提到，也要恭喜，葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、 張博彥、李有恒、簡朝興，九位晉任少將。無論是戰備整備、基地訓測、國防工程規劃、醫療精進，或是政戰心輔、後勤整補、法制推展，各位都全力以赴， 達到提升官兵生活、精進作戰效能、強化國防力量的目標。

賴清德指出，各位中將、少將長年在不同崗位展現專業與擔當，是國軍重要的中堅力量，「你們的領導統御，更是推動部隊革新、強化戰力的關鍵」。

賴清德提到，面對威權主義的擴張與科技的快速發展，全球的局勢與安全，都面臨了複合式的挑戰，台灣必須以更堅定的民主信念、持續發展不對稱戰力，保護區域的和平穩定。

賴清德指出，近年來，國軍陸續籌獲M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓國家的防衛更具深度與韌性。

賴清德表示，在裝備更新的同時，也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力，更具機動性、彈性與嚇阻效益。

賴清德強調，面對敵方在灰色地帶侵擾不斷變化的手段，他期許各位將軍，帶領幹部研析敵情、創新戰術思維，結合台灣特殊地理條件，打造國軍更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民的福祉。

