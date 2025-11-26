加速打造「台灣之盾」 賴清德：「實力帶來和平」是台美共同信念

記者李鴻典／台北報導

中共對台軍事威脅不斷，總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書美國重要媒體《華盛頓郵報》，向全球讀者闡明台灣強化自我防衛能力的堅定決心。總統今（26）天也在臉書發文強調，「實力帶來和平」是台美共同信念，我們將以穩健與果決的行動守護國家主權與民主自由。

賴清德在臉書發文寫道，大家早安，他以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題，投書《華盛頓郵報》，向全球讀者闡明台灣強化自我防衛能力的堅定決心。

廣告 廣告

總統說，投書中提到，政府會持續提升國防投資，捍衛台灣民主的承諾，並將於近期提出400億美元特別預算案。同時，我們將深化與理念相近國家合作，以強化印太區域的共同嚇阻架構。

總統強調，我們也會持續擴展國內外各項協調工作，提高社會全體在面對人為及自然災害的應變能力。

總統表示，「實力帶來和平」是台美共同信念，我們將以穩健與果決的行動守護國家主權與民主自由。

網友留言「總統加油，台灣加油」、「總統加油，謝謝你守護著我們」、「台灣加油！賴總統捍衛台灣」、「合理」、「支持提升國防預算！」、「支持國防，支持總統」、「支持提升國防，台灣加油」、「維持和平的方式，就是增加國防預算，總統加油，台灣加油」、「支持台灣之盾」，也有網友提醒「也請麻煩多關注資訊戰好嗎？對方不太需要子彈，從裡面爛掉的就夠致命。」

總統在投書中提到，將加速打造「台灣之盾」，建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統。另結合其他人工智慧驅動及無人化平台，在創新與科技的加持下，這些戰力將使我們達成無懈可擊的願景。

臉書粉專「峰狂打臉94爽！」則是寫道，賴總統下這步棋有兩個可觀察點：1.儘早讓「台美關稅談判有個好結果」；2.國防預算是「逐年增加」不是一步到位，外傳中共將可能在2027前攻台，美國多次喊話要台灣增加國防預算，那麼賴總統的說法是合理的！人家美國軍隊軍人的命也是命，你不增加預算還要人家幫忙圍事，天底下也沒這道理。

更多三立新聞網報導

新聞幕後／三角度解析賴清德投書 涉外人士：台美國防合作不受中方影響

林亮君曬自拍挺日本干貝！日網6萬人暴動喊「嚇我一跳」：太可愛了

喊台灣國遭藍圍攻 王義川曝真相：日本人不知道中華民國

全文曝光／賴清德投書華盛頓郵報：台灣將歷史性推出1.25兆國防特別預算

