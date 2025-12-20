加速推動南科發展 南市首度發行建設公債81.5億

臺南市政府宣布今年正式發行首檔建設公債，合計籌資八十一點五億元，將全數投入南科特定區塊自償性區段徵收重大建設。市長黃偉哲強調，以低利公債取代高利銀行借款，可有效節省市庫利息支出，並為市政建設注入新活水。

南市財政稅務局長李建賢表示，因應南科及樹谷園區產業擴張所帶來的土地需求，市府南科特定區開發區塊F、G及A、B、C、D、E、N及O區段徵收計畫；此次共發行三期建設公債，第一期發行金額廿億元，發行期間為二年期，票面利率一點三八%；第二期發行金額廿七億元，發行期間為三年期，票面利率一點四一%；第三期發行金額卅四點五億元，發行期間為五年期，票面利率一點四三%。將全數挹注於區段徵收開發經費。

財稅局進一步說明，因發行公債利率較現行銀行借款利率低約零點三%，發行八十一點五億元政府公債，可為市庫節省九千萬元的債務利息；透過發行公債，不僅可為投資者提供安全穩定的投資標的，也能為城市建設注入新活水，期望未來有更多政府建設能透過債券籌資，公私協力落實財政永續。