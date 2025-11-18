加速推動家戶屋頂設光電 市府受理補助申請
基隆市政府昨（18）日表示，經濟部訂定「經濟部補助直轄市及縣（市）政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫審查作業要點」，即日起受理申請至12月31日（或獎勵經費用罄）止，期望透過獎勵降低成本門檻，提升小型案場設置意願，使屋頂型光電持續成為再生能源發展之主力。
市政府擬定「114年度基隆市政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，本計畫經經濟部114年6月17日經授能字第11406007991號函核定本市114年度太陽光電設置獎勵經費新臺幣358萬5600元整，獎勵內容概述如下││
一、受理申請期間：自本府取得114年度補助獎勵經費核定後公告日起至114年12月31日（或獎勵經費用罄）止。二、申請資格及條件：1.申請人資格：依據「再生能源發電設備設置管理辦法」（以下稱本辦法）規定取得同意備案及設備登記文件者，但屬依法令負有設置太陽光電發電設備設置義務者，不具本計畫申請獎勵資格。2.建築物資格：於基隆市轄內建築頂層面積一千平方公尺以下之私有建築物（非政府機關所有且非由政府出資興建之建築物）屋頂設置太陽光電發電設備，並於中華民國一百一十四年一月一日起取得設備登記文件（依發文日期為準）。3.設備規格：申請人設置之太陽光電發電設備應為「新品」，且須符合經濟部標準檢驗局公告之「台灣高效能太陽光電模組技術規範」。
三、獎勵標準：1.依裝置容量每瓩獎勵新臺幣三千元整，不足一瓩部分不予獎勵（小數點後無條件捨去）。2.單一幢建築物累計獎勵金不得逾新臺幣三十萬元整。四、申請文件：1.太陽光電發電設備獎勵款申請表。2.申請人身分證明文件影本。3.自中華民國一百一十四年一月一日起取得本府核發之設備登記文件影本。4.獎勵款領據正本。5.撥款帳戶金融機構存摺封面影本。6.公職人員及關係人身分關係揭露表，如非屬公職人員或其關係人者，免附。7.其他經本府審查通知檢附之指定文件。
五、送件方式：以郵遞、專人送達至基隆市政府工務處（公用事業科）申請櫃檯（基隆市中正區信二路299號5樓），信封上並應載明「申請基隆市政府辦理家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」字樣。向市府提出申請，收件日期以收受申請案件當日或郵戳日期為準，逾期不予受理。本府得視獎勵經費餘額，於市府工務處網站公告提前終止或延長期間。
市府設置太陽光電加速補助專線：02-2426-0130提供民眾諮詢，相關補助計畫內容及附件可至「基隆市政府工務處網站」下載參考。
