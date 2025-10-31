加速推動循環經濟 環境部：研擬氣候科技循環園區
〔記者黃宜靜／台北報導〕面對全球淨零轉型與循環經濟浪潮，產官學積極行動展現永續決心；環境部今舉辦頒獎典禮表揚企業、政府在不同領域實踐資源循環；資源循環署署長賴瑩瑩表示，台灣已在2022年將資源循環零廢棄納入2050淨零轉型的12項關鍵戰略中，為協助產業，環境部正研擬氣候科技循環園區，提供相關設施、場域，及培育技術人才等資源，加速推動循環經濟產業。
環境部今(31)日舉辦第8屆「資源循環績優企業」頒獎典禮，鼓勵其致力於資源循環的實際行動，並透過模範案例推廣，傳遞資源循環理念與創新思維，也同步表揚「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水評比」及「綠意匠心環保禮盒評比大賞」獲獎機關與企業，展現從產業端到公共部門、從生產製造到日常生活的綠色轉型成果。
賴瑩瑩致詞時表示，各國面臨氣候變遷、資源壓力雙重挑戰，為了在經濟發展與環境永續間取得平衡，在生產過程中提升資源生產力、減少材料消耗及提升回收率成了各國目標。
賴瑩瑩指出，台灣已在2022年將資源循環零廢棄納入2050淨零轉型的12項關鍵戰略中，因此在法令上，針對《廢清法》修法加強管制，並同步將《資源回收再利用法》修改成《資源循環推動法》，加強推動循環經濟。另外，上週舉辦亞太循環經濟論壇時，循環署也提出「2050台灣循環經濟路徑圖」草案，擬定2050年的願景、目標及相關治理做法，預計明年正式提出。
如何推動循環產業升級？賴瑩瑩說明，去年成立8+N聯盟，建構資源共享平台，打造台灣綠色品牌，建立在地循環體系；目前正研擬氣候科技循環園區，提供相關設施、場域及培育技術人才等資源。
環境部表示，環境部自2021年訂定「政府機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」後，持續帶頭示範綠色行動。截至今年全國逾9成行政機關與學校響應，循環容器供餐累計使用量達637.7萬個，減少一次性垃圾約666公噸。除政府部門外，環境部也積極推動餐飲業加入循環供應鏈，迄今已輔導3062家業者提供循環容器盛裝餐點服務，讓減塑行動從政府內部延伸至民間生活，落實永續消費文化。
