加速推動汙水下水道建設 鹽水區正式啟動主幹管工程 改善溪北水環境

南市水利局正式啟動鹽水區汙水下水道建設主幹管工程，將施作管線和揚水站建設。（水利局提供）

記者陳佳伶／新營報導

汙水下水道系統建設視為提升水環境品質的重要工作，因應溪北地區觀光發展和水質改善需求，正式啟動鹽水區汙水下水道主幹管工程，將施作五點三公里汙水管線，串聯新營區及鹽水區汙水處理網絡，提升後續住戶納管效率。

水利局指出，目前在安平、虎尾寮、仁德、安南、永康、官田（含六甲）、柳營（含新營及鹽水）及新市等八處區域推動汙水下水道建設；截至十一月底，全市公共汙水下水道接管戶數已達約二十二點八萬戶，用戶接管普及率提升至百分之二十九點四三，逐步展現水環境改善成效。

水利局指出，為因應溪北地區觀光發展及水質改善需求，柳營區（含新營、鹽水）汙水下水道系統已進入第三期建設階段，且正式啟動鹽水區汙水下水道主幹管工程，並委由內政部國土管理署下水道工程分署投入三億元，辦理「柳營區（含西新營及鹽水分區）汙水下水道系統─主、次幹管工程第一標」，規劃於太子路、新太路、南門路、行昌路等路段埋設汙水管線，工程已在十一月底開工，工期七百五十日曆天，預定一一六年十二月完成約五點三公里管線及兩座揚水站建設；汙水揚水站是汙水下水道系統中的關鍵設施，利用幫浦將收集到的汙水，傳送至汙水處理廠進行處理，提升環境衛生、改善河川水質。

水利局表示，這次辦理跨區主幹管系統建設，目的為串聯新營區及鹽水區汙水處理網絡，提升後續住戶納管效率。

工程施作期間可能影響周邊交通及環境，將要求承包廠商嚴格遵循施工規範、加強現地管理，以降低噪音、粉塵及交通阻礙影響；施工期間將配合交通管制及動線調整，呼籲民眾依指引通行，協助工程順利推動。